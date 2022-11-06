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Selami Şahin: Tapılacak kadın şarkısını anneme yazdım

Kanal D ekranlarında yayınlanan müzik programı Şarkılar Bizi Söyler’in dün akşam yayınlanan bölümüne; usta sanatçı, söz yazarı ve bestekar Selami Şahin konuk oldu..

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 11:53
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Şarkılar Bizi Söyler stüdyosu göz yaşlarına boğuldu. Programa katılan ünlü herkesi ağlattı

Selami Şahin: Tapılacak kadın şarkısını anneme yazdım
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Türk müziğine kazandırdığı 300'e yakın hit şarkısıyla, 50 yılı aşkın süredir gönüllere taht kuran duayen sanatçı, izleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı. 

Selami Şahin, yorumladığı benzersiz eserlerinin yanı sıra yaptığı taklitler ile de herkesi kahkahaya boğdu. Zeki Müren, İbrahim Tatlıses ve Coşkun Sabah taklitleriyle stüdyoda eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

PROGRAMDA DUYGUSAL ANLAR

Eğlenceli geçen programda Selami Şahin çocukluk yıllarını anlattı; "Her insanın hayatı romandır. Benim hayatım roman çok fakir bir ailenin çocuğuydum. Köyde hiçbir şey yoktu. Öğretmenler bana sen şarkıcı olursun derlerdi. 15 yaşında İstanbul'a geldim. Soğan ekmek yedim kazandığım parayı aileme gönderdim.

TAPILACAK KADIN ŞARKISINI ANNEME YAZDIM

Ben anne ve babama taptım. Yemedim, yedirdim. Hacca gönderdim. Türkçe hiç bilmezdi annem 'sana bir beste yaptım' dedim. Arapçasını söyledim bana sarılıp ağladı. 'Tapılacak Kadınsın' şarkısını rahmetli anneme yazdım.

Ünlü sanatçı bu açıklamadan sonra Tapılacak Kadınsın şarkısını söyledi ve bütün stüdyoyu göz yaşlarına boğdu

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