Şarkıları yanlış söylemesiyle ün kazanmıştı! Kandıralı Ferdi, Serdar Ortaç'a şarkısını unutturdu

Şarkıları yanlış söylemesiyle tanınan 'Kandıralı Ferdi' ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın sahnesine konuk olmuş ve 'İncirler' şarkısını kendi tarzıyla söylemişti.

Bu kez de Serdar Ortaç ile bir araya gelen Kandıralı, Ortaç'ın en sevilen şarkılarından biri olan "İki Deli"yi kendine özgü şekilde yorumladı.

“SEN RUH HASTASISIN BABA”

Ortaç, Ferdi'nin performansını dinledikten sonra "Bence ruh hastası. Sen ruh hastasısın baba" dedi.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Bu anlar, ünlü komedyen Hayrettin’in "Serdar Ortaç’ın Kandıralı Ferdi ile imtihanı" notuyla paylaştığı videoyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.