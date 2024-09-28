Şarkıları yanlış söylemesiyle ün kazanmıştı! Kandıralı Ferdi, Serdar Ortaç'a şarkısını unutturdu

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Şarkıları yanlış söylemesiyle ün kazanmıştı! Kandıralı Ferdi, Serdar Ortaç'a şarkısını unutturdu

Şarkıları yanlış söylemesiyle ün kazanan 'Kandıralı Ferdi' bu defa ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'la bir araya geldi. İki Deli şarkısını seslendiren Kandıralı Ferdi, Ortaç'a şarkının doğrusunu unutturdu. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Şarkıları yanlış söylemesiyle tanınan 'Kandıralı Ferdi' ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın sahnesine konuk olmuş ve 'İncirler' şarkısını kendi tarzıyla söylemişti.

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Bu kez de Serdar Ortaç ile bir araya gelen Kandıralı, Ortaç'ın en sevilen şarkılarından biri olan "İki Deli"yi kendine özgü şekilde yorumladı.

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“SEN RUH HASTASISIN BABA”

Ortaç, Ferdi'nin performansını dinledikten sonra "Bence ruh hastası. Sen ruh hastasısın baba" dedi.

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O ANLAR GÜNDEM OLDU

Bu anlar, ünlü komedyen Hayrettin’in "Serdar Ortaç’ın Kandıralı Ferdi ile imtihanı" notuyla paylaştığı videoyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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