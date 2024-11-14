’Sarkıntılık’ iddiasından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
’Sarkıntılık’ iddiasından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Eskişehir'de bir markette çalışan kadına sarkıntılık yapıldığı iddiasıyla çıkan kavganın büyümesiyle 1 kişi bıçaklanarak, 3 kişi de darp edilerek yaralandı.

Eskişehir'de bir markette çalışan kadına sarkıntılık yapıldığı iddiasıyla çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak, 3 kişi de darp edilerek yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde dün gece meydana gelen olayda, iddialara göre Ghader T. ve Iman R. isimli yabancı uyruklu şahıslar, alışveriş yapmak için girdikleri markette çalışan kadına sarkıntılık yaptı. Yaşanan sarkıntılık olayının ardından marketin diğer çalışanları Soner S. ve Burak E. ile yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Ghader T. isimli şahıs, yanında taşıdığı bıçakla Soner S.'yi kolundan yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçakla yaralanan Soner S. ile darp edilen arkadaşı Burak E., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgada darp edilen yabancı uyruklu Ghader T. ve arkadaşı Iman R. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

’Sarkıntılık’ iddiasından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

’Sarkıntılık’ iddiasından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

’Sarkıntılık’ iddiasından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Son Haberler
Ahıska Türkleri'nin sürgününün 80. yılı anılıyor
Ahıska Türkleri'nin sürgününün 80. yılı anılıyor
Pedro Malheiro: Futbol disiplindir, hayalim gerçek oldu
Pedro Malheiro: Futbol disiplindir, hayalim gerçek oldu
Manavgat'ta sosyal dayanışma için halk lokantası açıldı
Manavgat'ta sosyal dayanışma için halk lokantası açıldı
Erdoğan, Bahçeli ile bugün görüşecek
Erdoğan, Bahçeli ile bugün görüşecek
Eğitim Bakanı Tekin, 2025 Bütçesini Açıkladı
Eğitim Bakanı Tekin, 2025 Bütçesini Açıkladı