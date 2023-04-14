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Linet'e büyük şok! "Mağdur edildim"

Sözü Hakkı Yalçın'a, bestesi Ayla Çelik ve Serdar Aslan'a ait olan 'Söz' isimli şarkıyı seslendirip geçtiğimiz hafta Youtube kanalında yayınlayan Linet, tüm izinlerin alınmasına rağmen parçanın yayından kaldırıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 12:42
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Şarkısı kaldırıldı! Linet'e büyük şok

Linet'e büyük şok! ''Mağdur edildim''
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Linet, bir yıl önce seslendirdiği 'Söz' adlı şarkısının tüm izinlerin alınmasına rağmen kendi kanalı YouTube'dan kaldırıldığını açıkladı. Sanat hayatında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını yine kendi kanalında 'Dünyadan Uzak', 'Sakıncalı', 'Kurşuni Renkler', 'İçimdeki duman' gibi pek çok eseri seslendirdiğini ve hiç bir şarkının besteci ve söz yazarı ile karşı karşıya kalmadığını söyleyen Linet, "Demek ki benim yorumum birilerini rahatsız etti" diye konuştu.

Kendi kanalında akustik tarzda şarkılar seslendirmeye devam edeceğini belirten Linet, “Ben 'Söz' şarkısında mağdur edildim. Dinleyenlerim şarkımın yayından neden kaldırıldığını sorup duruyor. Şarkının yazarı da bestecisi de olsa izinlerimi alıp şarkılarımı seslendirmeye devam edeceğim” dedi.
 

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