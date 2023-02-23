Depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

İlçe Özel İdaresi ekipleri, Hüyük Camisi'nin zarar gören minaresi kontrollü yıktı.

Yıkım öncesi ÇEDAŞ ve Telekom ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Şarkışla Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz, köydeki cami minaresinin depremde hasar gördüğünü söyledi.

Minarenin yıkılması yönünde karar çıkmasının ardından ekiplerin güvenlik önlemi altında işlemi gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz, "İlk depremden sonra çevredeki evleri boşalttık, o günden bugüne kadar tedbirlere devam ettik. İkinci depremde minarenin taşlarının arasında daha büyük açıklar meydana gelince tehlike arz etmeye başladı." dedi.

Minarenin kontrollü yıkımını tamamladıklarını aktaran Yılmaz, "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan işlemimiz sona erdi. Bizlere yardımcı olan başta kaymakamımıza, güvenlik güçlerimize, muhtarımıza ve köylümüze teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

(Kaynak: AA)