Şarköy’ü karıştıran iddia! 4 çocuğa film izletip istismar etmiş...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şarköy’ü karıştıran iddia! 4 çocuğa film izletip istismar etmiş...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen K.K., (56), ailelerin şikâyeti üzerine tutuklandı; vatandaşlar emniyet önünde tepki gösterdi.

Cumhuriyet Mahallesi Saracıpaşa Caddesi’nde yaşayan ve gemilerde çalışan K.K. (56), iddiaya göre 2 yaşından küçük 4 erkek çocuğu evine çağırarak cinsel içerikli film izletti ve istismarda bulundu. Çocuklar, evden ayrıldıktan sonra yaşadıklarını ailelerine anlattı.

2-006.jpg

Ailelerin şikâyeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan K.K., eşinden boşanmış ve 1 çocuk babasıydı. Olayın duyulmasıyla bir grup vatandaş, emniyet önünde toplanarak tepkisini dile getirdi; emniyet yetkilileri kalabalığı sakinleştirerek dağıttı.

1-003.jpg

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde iddiaları reddetti. Çocukların sadece sigara almaya geldiğini, istismar yapmadığını savundu ancak “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklandı.

5-002.jpg

Son Haberler
Miras kavgasında akrabalarını öldüren zanlı tutuklandı
Miras kavgasında akrabalarını öldüren zanlı tutuklandı
Aydın için ‘sarı kod’lu uyarı
Aydın için ‘sarı kod’lu uyarı
Gaziantep’te trafikte korku dolu anlar! Yürekleri ağza getirdi
Gaziantep’te trafikte korku dolu anlar! Yürekleri ağza getirdi
’Enine Boyuna Bakış’ sergisi Nilüfer Fotoğraf Müzesi’nde
’Enine Boyuna Bakış’ sergisi Nilüfer Fotoğraf Müzesi’nde
Esenyurt’a yeni eğitim yatırımı: 24 derslikli okul projesi başlıyor
Esenyurt’a yeni eğitim yatırımı: 24 derslikli okul projesi başlıyor