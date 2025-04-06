Şarköy’ü karıştıran iddia! 4 çocuğa film izletip istismar etmiş...

Cumhuriyet Mahallesi Saracıpaşa Caddesi’nde yaşayan ve gemilerde çalışan K.K. (56), iddiaya göre 2 yaşından küçük 4 erkek çocuğu evine çağırarak cinsel içerikli film izletti ve istismarda bulundu. Çocuklar, evden ayrıldıktan sonra yaşadıklarını ailelerine anlattı.

Ailelerin şikâyeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan K.K., eşinden boşanmış ve 1 çocuk babasıydı. Olayın duyulmasıyla bir grup vatandaş, emniyet önünde toplanarak tepkisini dile getirdi; emniyet yetkilileri kalabalığı sakinleştirerek dağıttı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde iddiaları reddetti. Çocukların sadece sigara almaya geldiğini, istismar yapmadığını savundu ancak “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklandı.