Sarkozy'nin Liyakat Nişanı geri alındı

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Liyakat Nişanı (Légion d'honneur), yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlarından mahkum edilmesinin ardından geri alındı. Bu kararla Sarkozy, ülkenin en yüksek devlet onur nişanından çıkarılan ikinci Fransız lider oldu.

RESMİ GAZETE KARARIYLA GERİ ALINDI

Fransa hükümetinin yasal kararlarını yayımladığı Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararnameyle, Sarkozy’nin Liyakat Nişanı’na son verildiği duyuruldu. Karar, nişanla ilgili yasal düzenlemelerle uyumlu olarak alındı.

YARGI SÜRECİ VE MAHKÛMİYETLER

2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan muhafazakâr siyasetçi Nicolas Sarkozy, görevden ayrıldıktan sonra birçok yargı süreciyle karşı karşıya kaldı. 2021 yılında Paris mahkemesi, 2023 yılında ise temyiz mahkemesi, Sarkozy’yi yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlarından suçlu buldu. Sarkozy’nin bir yargı süreci hakkında bilgi almak amacıyla bir hakime rüşvet vermeye çalıştığı tespit edildi.

ELEKTRONİK KELEPÇE CEZASI ONAYLANDI

Mahkeme, Sarkozy’yi bir yıl boyunca elektronik kelepçe takma cezasına çarptırdı. Bu ceza, Aralık 2024’te Fransa’nın en yüksek yargı merci olan Yargıtay (Court of Cassation) tarafından da onaylandı.

LİBYA’DAN YASA DIŞI FİNANSMAN İDDİASI

Sarkozy hakkında yargı süreci devam eden bir diğer dava ise 2007 cumhurbaşkanlığı kampanyasının finansmanı ile ilgili. Eski liderin, seçim kampanyası sırasında Libya’dan milyonlarca dolar aldığı iddia ediliyor. Sarkozy suçlamaları reddederken, savcılar yedi yıl hapis cezası talep etti. Bu davayla ilgili kararın Eylül 2025’te açıklanması bekleniyor.

PHILIPPE PÉTAIN’DEN SONRA GELDİ

Sarkozy, Liyakat Nişanı geri alınan ikinci eski Fransız Cumhurbaşkanı oldu. Bu konuda ilk örnek, 1940-1944 yılları arasında Nazi Almanyası ile iş birliği yapan Vichy Fransası’nın lideri Philippe Pétain olmuştu. Pétain, 1945 yılında hainlik ve düşmanla iş birliği suçlarından mahkum edilmiş ve Liyakat Nişanı elinden alınmıştı.