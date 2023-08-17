Sarmısaklı bal zıpkın gibi yapıyor

7 gün boyunca aç karnına ballı sarımsak tüketenler bakın neler yaşıyor.

Sarmısaklı bal zıpkın gibi yapıyor

İki süper sağlıklı besin olan sarımsak ve bal, bir araya gelince sayısız faydaya sahip bir karışım ortaya çıkıyor. Peki, sarımsak ve bal karışımı neye iyi gelir? İşte sarımsak-bal karışımının yararları

Dünya çapında mutfaklarda en yaygın kullanılan doğal besinlerden biri olan sarımsak, yemeklerin tadını zenginleştirmesinin yanı sıra sahip olduğu eşsiz aroma ile diğer baharatlarla da bir uyum içerisindedir. Mutfakta harikalar yaratmanıza yardımcı olan sarımsak, yüzyıllardır birtakım rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Halk arasında doğal antibiyotik olarak kabul gören sarımsak; enflamasyon, kronik hastalıklar, enfeksiyon, bahar nezlesi, ishal, soğuk algınlığı, grip gibi sağlık sorunları ile savaşmak için kullanılabilir.Düzenli olarak sarımsak yemek; kan basıncının ve kolesterol seviyesinin düşmesine, koroner kalp hastalıklarının ve kalp krizinin önlenmesine, osteoartrit, şeker ve prostat büyümesi semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olur.

Genelde pişirilmiş şekilde tüketimi tercih edilse de beslenme uzmanları, tüm aktif bileşenlerinden faydalanabilmek için sarımsağın çiğ olarak tüketilmesini öneriyor.Ayrıca sarımsağı bal ile bir karıştırıp sarımsak tüketmeyi hem daha kolay bir hale getirebilir hem de etkisini artırabilirsiniz. İki süper sağlıklı besin olan sarımsak ve bal, bir araya geldiğinde sayısız faydalar sağlayan mucizevi besinlere dönüşüyor.

Bu yöntemden en iyi sonucu alabilmeniz için sarımsak ve balın kaliteli olması çok önemlidir. Adeta kendi başına bir tedavi yöntemi olan sarımsak ve bal karışımını tüketirken tabi ki bunu sağlıklı bir yaşam biçimi ile de desteklemelisiniz.Bu yazımızda size 7 gün boyunca aç karnına bal ve sarımsak tüketmenin sağlığınız üzerindeki olumlu etkilerinden bahsedeceğiz.

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