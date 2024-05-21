Şarompole uçan traktör hayatının baharındaki Uğur'un sonu oldu

Düzce'nin Cumayeri İlçesi'ne bağlı Taşlık Köyü'nde 19 Mayıs'ta meydana gelen kaza, genç Uğur Oğurlu'nun şarampole yuvarlanan traktörün altında kalmasıyla sonuçlandı.

Genç yaşta hayata veda eden Uğur Oğurlu için Cumayeri Merkez Camii'nde öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı ve ardından Cumayeri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu zor zamanda, Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu da yaslı aileyi yalnız bırakmayarak son görevlerini yerine getirdiler.