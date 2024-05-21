Şarompole uçan traktör hayatının baharındaki Uğur'un sonu oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şarompole uçan traktör hayatının baharındaki Uğur'un sonu oldu
Cumayeri ilçesinin Taşlık Köyü'nde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu, traktörün altında kalarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Uğur Oğurlu, sevenlerinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce'nin Cumayeri İlçesi'ne bağlı Taşlık Köyü'nde 19 Mayıs'ta meydana gelen kaza, genç Uğur Oğurlu'nun şarampole yuvarlanan traktörün altında kalmasıyla sonuçlandı.

Genç yaşta hayata veda eden Uğur Oğurlu için Cumayeri Merkez Camii'nde öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı ve ardından Cumayeri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu zor zamanda, Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu da yaslı aileyi yalnız bırakmayarak son görevlerini yerine getirdiler.

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