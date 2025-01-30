Sarp kayalıklarda 3 gündür mahsur kaldı! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sarp kayalıklarda 3 gündür mahsur kaldı! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Antalya'da itfaiye ekipleri, Demre ilçesinde sarp kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan iki keçiyi kurtarmak için seferber oldular. 3 saatlik çalışma sonrası keçilerin bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, keçileri iple bağlayarak yukarı çektiler.

Antalya'nın Demre ilçesi Köşkerler Mahallesi Dere mevkisinde dağlık alanda bir keçinin mahsur kaldığı yönünde ihbar alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiyesi ekipleri harekete geçti.

Sarp kayalıklarda 3 gündür mahsur kaldı! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Bölgeye ulaşan itfaiye ekibi ipli istasyon kurulumu gerçekleştirdi. Yaklaşık 300 metre yükseklikte 3 gündür mahsur kalan keçiye, itfaiye eri 3 saatlik çalışma sonunda ulaştı.

Sarp kayalıklarda 3 gündür mahsur kaldı! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Keçiyi üçgen sedyeye bağlayan itfaiye eri, keçi ile birlikte ipli istasyonla aşağı indi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiye ekipleri Demre Yavu Mahallesi Kyaneai Antik Kenti'nin bulunduğu bölgede kayalık alanda mahsur kalan keçiyi de kurtardı. Halatlarla keçinin olduğu bölgeye ulaşan itfaiye eri, keçiyi güvenli şekilde bölgeden aşağı indirdi.

Sarp kayalıklarda 3 gündür mahsur kaldı! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Sarp kayalıklarda 3 gündür mahsur kaldı! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Sarp kayalıklarda 3 gündür mahsur kaldı! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Sarp kayalıklarda 3 gündür mahsur kaldı! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

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