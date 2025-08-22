Sarp kayalıklarda nefes kesen operasyon

Gündoğmuş ilçesi Karabul Susambeli Yaylası'nda 9 gündür 2 bin 600 metre yükseklikteki sarp kayaların bulunduğu dağlık bölgede mahsur kalan 5 keçinin kurtarılması için Alanya İHH Arama Kurtarma ve Antalya ekipleri harekete geçti. İHH ekipleri, keçilerin mahsur kaldığı sarp arazide ipli sistem ve havai hat kurarak kurtarma çalışması yürüttü.

Yaklaşık 5 saat süren operasyon sonunda keçilerin tamamı sağlıklı şekilde bulunduğu yerden alınarak, güvenli bölgeye indirildi. Kurtarılan keçiler, su içirildikten sonra sahibi Hasan Hüseyin Öztürk'e teslim edildi. Operasyonun başarıyla tamamlandığını açıklayan İHH Alanya Arama Kurtarma Başkanı Ramazan, ekiplerin doğa ve hayvan kurtarmalarında her zaman görev almaya hazır olduğunu belirtti.