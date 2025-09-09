Sarp Sınır Kapısı’nda 2,5 milyar TL’lik uyuşturucu operasyonu!

YENİÇAĞ - Artvin / Nurbay Usta

Ticaret Bakanlığı’na bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, TIR’ın yakıt deposunda gizlenmiş 700 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Piyasa değeri tam 2 milyar 560 milyon TL olan uyuşturucuya el konuldu.

Artvin’in Hopa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine sahne oldu. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen başarılı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 560 milyon TL olan 700 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon, sınır kapısında kurulu kamera kontrol sistemleri üzerinden yapılan analizlerle başladı. Türkiye’ye giriş yapan bir TIR sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine ekipler hemen harekete geçti.

Şüpheli araç, görevli personel eşliğinde önce X-Ray taramasına alındı. Taramada olağandışı yoğunluk tespit edilmesi üzerine TIR, detaylı inceleme için arama hangarına yönlendirildi.

Narkotik dedektör köpeği Arya, özellikle aracın yakıt deposuna yoğun tepki verince, ekipler bu bölgeye odaklandı. Depodaki sıvının analizinde, büyük miktarda metamfetamin bulunduğu kesinleşti.

Uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili olarak Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, sınır güvenliğinin yüksek teknoloji ve istihbaratla her geçen gün daha da güçlendirildiğini vurgulayarak, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.