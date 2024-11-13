Sarp Sınır Kapısı'nda kilometrelerce TIR kuyruğu! Ucu bucağı görünmüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sarp Sınır Kapısı'nda kilometrelerce TIR kuyruğu! Ucu bucağı görünmüyor

Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı’nda tırlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Tır sürücüleri, karayolunun tek tarafını park ederek sıralarının gelmesini bekliyorlar.

Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı, Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan önemli bir geçiş noktası.

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İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere ulaşmak için yola çıkan tırlar, bu kapıda yoğunluğa neden oluyor.

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Tır kuyruğu, Artvin’in Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerinde kilometrelerce bölüm bölüm uzanıyor.

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Tır parkları dolu olduğundan veya sürücüler talep edilen ücretleri ödemek istemediklerinden, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı sollu yol kenarına park eden tırlar, trafiğin aksamasına yol açıyor.

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“3-5 GÜN SIRA GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Sarp Sınır Kapısı’nı geçmek için sürücülerin ortalama 3 ile 5 gün sıra beklemesi gerektiğini belirten Azerbaycanlı tır sürücüsü Ulvi Memmedor, “Burada zorluk çekiyoruz. 4-5 gün boyunca sıra bekliyoruz. Yol kenarında beklemek zorunda kalıyoruz. Bazı bölgeler ilçeye uzak olduğundan tuvalet sorunu yaşıyoruz. Gece yol kenarında park halindeyken uyuyamıyoruz. Yardım bekliyoruz” diyor.

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Gürcistan’ın sınırda yeni bir işlem sistemi uygulamasına geçtiği ve bu nedenle işlemlerin uzadığı öğrenildi.

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