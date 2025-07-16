Sarri hastaneye mi kaldırıldı? Lazio'dan resmi açıklama!

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’nun teknik direktörü Maurizio Sarri’nin sağlık durumu hakkındaki iddialar gündeme adeta bomba gibi düşerken, kulüpten beklenen açıklama geldi.

Basında çıkan, “Sarri hastaneye kaldırıldı, durumu ciddi olabilir” yönündeki haberlerin ardından Lazio, resmi kanallarından açıklamada bulundu. Kulüp, deneyimli çalıştırıcının oyuncuların Antrenman Merkezi'nde yapılan rutin testlerin ardından daha kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye gittiğini belirtti.

Açıklamada, bu sebeple Sarri'nin sabah antrenmanına katılamadığı ifade edilirken, ciddi bir sağlık problemi olmadığı vurgulandı.

İtalyan medyasındaki ilk haberlerde, Sarri’nin aniden rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı, durumunun kritik olabileceği öne sürülmüştü. Ancak kulübün açıklamasıyla birlikte bu iddialar yalanlanmış oldu.