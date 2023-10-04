Sarri'den yoğun fikstür isyanı: Teknik adamlığı bırakabilirim

İtalya Serie A ekibi Lazio'yu çalıştıran tecrübeli teknik adam Maurizio Sarri, Şampiyonlar Ligi'nde Celtic ile karşılaşacakları maç öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısında fikstür yoğunluğundan şikayet etti.

Sarri'nin açıklamaları şu şekilde;

-Fikstür yoğunluğu böyle devam ederse teknik direktörlüğü bırakacağım. Futboldan zevk almıyorum. Sabah kalkıyorum ve artık 60 saat sonra kime karşı oynayacağımıza bile bakmıyorum.

Bu sezon istediği gibi lige başlayamayan Lazio, 7 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.