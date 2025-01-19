SARSILMAZ, yeni modelleriyle Las Vegas'ta

SARSILMAZ, 21-24 Ocak arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Las Vegas kentinde düzenlenecek hafif silah fuarı SHOT SHOW’da ziyaretçilerle buluşacak. SARSILMAZ ile ABD’deki distribütörü SARUSA, dünyanın en büyük sivil silah pazarının ilgiyle takip edilen fuarında iki farklı stantta en yeni modellerini sergileyecek.

Türk savunma sanayisinin yenilikçi ve lider gücü SARSILMAZ, dünyanın en büyük avcılık, atıcılık ve savunma fuarlarından biri olan SHOT SHOW 2025’te sektör profesyonelleriyle buluşuyor. 21-24 Ocak 2025 tarihlerinde Las Vegas’ta düzenlenecek etkinlikte, SARSILMAZ yenilikçi ürünleri ve geniş ürün yelpazesiyle Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek. SARSILMAZ ile ABD’deki distribütörü SARUSA, iki büyük stant ile fuarda ziyaretçilerle buluşacak.

KAPSAMLI ÜRÜN YELPAZESİYLE HER İHTİYACA CEVAP

SARSILMAZ ve SARUSA, askeri tüfek, av tüfeği ve tabanca modelleriyle SHOT SHOW 2025’te güçlü bir vitrin sunacak. SARSILMAZ’ın kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda tasarlayıp yenilikçi teknolojilerle donattığı polimer tabancalardan SAR9 GEN3 ailesi, modern tasarımı çelikle buluşturduğu yeni tabanca serisi SAR, 7/24 gibi farklı boy ve konfigürasyonlara sahip modeller hem bireysel hem de profesyonel ziyaretçilerin odağında olacak. SARSILMAZ ayrıca SAR 127 MT ağır makineli ve SAR 762 MT makineli tüfek modelleriyle de uzman mühendislik kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serecek.

TÜRK İMZASIYLA GELECEĞİN SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ

Türkiye’de milli savunma sanayi projelerinin önde gelen paydaşları arasında yer alan SARSILMAZ, entegre üretim olanaklarıyla tasarım ve üretimini kendi tesislerinde, donatımını ise kendi imzasını taşıyan ürünlerle gerçekleştirdiği yeni nesil uzaktan komutalı silah sistemleri ile de dikkatleri üzerine çekecek. SARSILMAZ bünyesindeki Best Defence tarafından geliştirilen sistemler, SARSILMAZ’ın kara ve deniz platformlarına yönelik olarak geliştirdiği 7.62, 12.7, 20, 25, 30, 35 milimetre kalibredeki yüksek teknoloji ürünü silahların entegrasyonu ve yapay zekâ destekli algoritmalarıyla savunma sanayisinde fark yaratıyor. Bu vizyon, SARSILMAZ’ın “savunma sanayine odaklanan teknoloji şirketi” olma stratejisini de net bir şekilde gözler önüne seriyor.

TEKSAS POLİSİ SAR9 KULLANIYOR

Yüksek kalibredeki askeri silahların yanı sıra geliştirdiği tabanca modelleriyle de uluslararası sektör profesyonellerinin dikkatini çeken SARSILMAZ’ın, dünyanın en büyük sivil silah pazarı ABD’de de önemli başarıları bulunuyor. Artık klasikler arasına giren SAR9 ürün ailesinin SAR9 SOCOM modeli, ABD’de iki kez yılın tabancası seçilmeyi başardı. Kusursuz atış konforuyla öne çıkan SAR9 SOCOM, Teksas’taki polis departmanlarının envanterine görev tabancası olarak girmiş durumda. Dünyanın en titiz ve ileri seviye testlerini başarıyla geçen SAR9'un DNA’sını taşıyan bu model, özel kuvvetlerin zorlu koşullardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN KÜRESEL TEMSİLCİSİ

SARSILMAZ, 150 yıllık deneyimiyle savunma sanayisinin ihtiyaçlarını karşılayan öncü bir marka olma özelliği taşıyor. Kara, hava ve deniz platformları için geliştirdiği mühendislik çözümleriyle sektör liderliğini sürdüren SARSILMAZ, SHOT SHOW 2025’te bu başarılarını uluslararası arenada bir kez daha sergileyecek.

"HEM ÜRÜNLERİMİZİ HEM GELECEK VİZYONUMUZU SUNACAĞIZ”

SARSILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, 2025’in ilk büyük organizasyonu olan SHOT SHOW’da yalnızca SARSILMAZ’ın yenilikçi ürünlerini değil, aynı zamanda güçlü gelecek vizyonunu da ziyaretçilerle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Latif Aral Aliş, SHOT SHOW 2025 için şu değerlendirmelerde bulundu:

"Savunma Sanayinde devrim yaratacak yeni nesil teknolojilere yatırım yapmayı ve üretim süreçlerini daha sürdürülebilir hale getirme yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fuarlar ve sektörel organizasyonlar bütün bu çabaları paydaşlarımıza aktarma noktasında kilit rol oynuyor. SHOT SHOW da silah sanayi sektöründe dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak son derece değerli bir platform. Dünyanın en büyük sivil silah pazarı olma özelliğini taşıyan ABD’den olumlu geri dönüşler alacağımızdan eminim. Diğer taraftan, ABD’de gerçekleştirilen bu fuarın bizim için ayrı bir önemi daha var. Burada iki kez yılın tabancası seçilen SAR 9 ailesini ve diğer üyelerini 2025 ikinci çeyreği itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’nde üretmeye başlayacağız. Bunun heyecanını taşıdığımızı da belirtmek isterim. Bu yıl yoğun bir fuar programımız olacak. Yıl boyunca 17 yurtdışı fuarına katılacağız. Portföyümüzde yer alan silah, mühimmat ve silah kuleleri gibi farklı segmentteki ürünleri tek bir çatı altında temin edebiliyoruz ve bu, bizi uluslararası rekabette bir çözüm olarak öne çıkıyor. Müşterilerimize sunduğumuz bu avantajı fuarlarda özellikle vurgulamak istiyoruz."

SHOT SHOW, avcılık ve atıcılık sektöründeki trendlerin belirlendiği, yeni ürünlerin lansmanlarının yapıldığı ve küresel iş birliklerinin geliştiği en büyük etkinliklerden biri. 2 bin 500’den fazla firmanın katılacağı ve 74 bin metrekarenin üzerinde bir alanda düzenlenecek olan fuar, dünya genelinden on binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.