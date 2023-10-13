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SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023 YILI EKİM AYI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 36. ve 45. maddeleri ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

SIRA

NO MAHALLE ADA/ PARSEL NO ANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ M2 TAŞINMAZ NİTELİK MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI İHALE YERİ İHALE TARİHİ İHALE

SAATİ

1 SARUHANLI MERKEZ 0/10194 36.771,00 M2 TARLA 8.900.000,00 TL 270.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 09:30

2 SARUHANLI MERKEZ 0/7078 1.125,00 M2 TARLA 350.000,00 TL 12.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 09:35

3 SARUHANLI MERKEZ 0/11581 6.316,92 M2 TARLA 2.000.000,00 TL 60.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 09:40

4 SARUHANLI MERKEZ 0/11582 7.674,12 M2 TARLA 2.500.000,00 TL 75.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 09:45

5 ADİLOBA 1/4 670,00 M2 ARSA 1.005.000,00 TL 32.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 09:50

6 ADİLOBA 1/5 637,00 M2 ARSA 955.000,00 TL 30.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 09:55

7 ADİLOBA 0/1662 7.000,00 M2 TARLA 1.750.000,00 TL 55.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 10:00

8 KEMİKLİDERE 112/ 9 594,00 M2 ARSA 400.000,00 TL 12.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 10:05

9 LÜTFİYE 0/2061 9.635,00 M2 TARLA (ZEYTİNLİK) 1.900.000,00 TL 60.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 10:10

10 LÜTFİYE 0/1976 4.758,00 M2 TARLA 850.000,00 TL 27.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 10:15

11 GÜMÜLCELİ 179 / 131 13.553,89 M2 ZEYTİNLİK 1.350.000,00 TL 42.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 10:20

12 GÜMÜLCELİ 179 / 132 10.000,00 M2 ZEYTİNLİK 1.000.000,00 TL 30.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 10:25

13 GÜMÜLCELİ 179 / 133 10.000,00 M2 ZEYTİNLİK 1.000.000,00 TL 30.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 10:30

14 GÜMÜLCELİ 179 / 134 12.139,04 M2 ZEYTİNLİK 1.350.000,00 TL 42.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 10:35

15 GÜMÜLCELİ 179 / 135 10.424,94 M2 ZEYTİNLİK 1.200.000,00 TL 36.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 10:40

16 ÇAKMAKLI 115 / 11 615,33 M2 ARSA 400.000,00 TL 12.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 10:45

17 ÇAKMAKLI 115 / 15 548,31 M2 ARSA 350.000,00 TL 11.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 10:50

18 NURİYE 231 / 2 447,55 M2 ARSA 450.000,00 TL 13.500,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 10:55

19 KEPENEKLİ 0/846 84,00 M2 ARSA 160.000,00 TL 5.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 11:00

20 PINARBAŞI 0/204 9.350,00 M2 TARLA 750.000,00 TL 25.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 11:05

21 PINARBAŞI 0/205 7.200,00 M2 TARLA 580.000,00 TL 18.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 11:10

22 PINARBAŞI 0/206 6.350,00 M2 TARLA 510.000,00 TL 16.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 11:15

23 PINARBAŞI 0/207 7.000,00 M2 TARLA 560.000,00 TL 17.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 11:20

24 PINARBAŞI 0/208 6.500,00 M2 TARLA 520.000,00 TL 16.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 11:25

25 PINARBAŞI 0/209 8.000,00 M2 TARLA 640.000,00 TL 20.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 11:30

26 PINARBAŞI 0/210 4.050,00 M2 TARLA 325.000,00 TL 10.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 27.10.2023 11:35

İhale Şartname Bedeli 500,00 TL olup Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir.

1- İhaleye katılacaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka ıban numarası, Nüfus Kayıt Örneği, İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı, %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz, Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur.

2- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale başvurularını en geç 26.10.2023 tarihi saat 16 : 00 ' a kadar evrakları ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Sonrasında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.