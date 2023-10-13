SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2023 YILI EKİM AYI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ
|Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 36. ve 45. maddeleri ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
|SIRA
NO
|MAHALLE
|ADA/ PARSEL NO
|ANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ M2
|TAŞINMAZ NİTELİK
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT
TUTARI
|İHALE YERİ
|İHALE TARİHİ
|İHALE
SAATİ
|1
|SARUHANLI MERKEZ
|0/10194
|36.771,00 M2
|TARLA
|8.900.000,00 TL
|270.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|09:30
|2
|SARUHANLI MERKEZ
|0/7078
|1.125,00 M2
|TARLA
|350.000,00 TL
|12.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|09:35
|3
|SARUHANLI MERKEZ
|0/11581
|6.316,92 M2
|TARLA
|2.000.000,00 TL
|60.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|09:40
|4
|SARUHANLI MERKEZ
|0/11582
|7.674,12 M2
|TARLA
|2.500.000,00 TL
|75.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|09:45
|5
|ADİLOBA
|1/4
|670,00 M2
|ARSA
|1.005.000,00 TL
|32.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|09:50
|6
|ADİLOBA
|1/5
|637,00 M2
|ARSA
|955.000,00 TL
|30.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|09:55
|7
|ADİLOBA
|0/1662
|7.000,00 M2
|TARLA
|1.750.000,00 TL
|55.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|10:00
|8
|KEMİKLİDERE
|112/ 9
|594,00 M2
|ARSA
|400.000,00 TL
|12.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|10:05
|9
|LÜTFİYE
|0/2061
|9.635,00 M2
|TARLA (ZEYTİNLİK)
|1.900.000,00 TL
|60.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|10:10
|10
|LÜTFİYE
|0/1976
|4.758,00 M2
|TARLA
|850.000,00 TL
|27.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|10:15
|11
|GÜMÜLCELİ
|179 / 131
|13.553,89 M2
|ZEYTİNLİK
|1.350.000,00 TL
|42.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|10:20
|12
|GÜMÜLCELİ
|179 / 132
|10.000,00 M2
|ZEYTİNLİK
|1.000.000,00 TL
|30.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|10:25
|13
|GÜMÜLCELİ
|179 / 133
|10.000,00 M2
|ZEYTİNLİK
|1.000.000,00 TL
|30.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|10:30
|14
|GÜMÜLCELİ
|179 / 134
|12.139,04 M2
|ZEYTİNLİK
|1.350.000,00 TL
|42.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|10:35
|15
|GÜMÜLCELİ
|179 / 135
|10.424,94 M2
|ZEYTİNLİK
|1.200.000,00 TL
|36.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|10:40
|16
|ÇAKMAKLI
|115 / 11
|615,33 M2
|ARSA
|400.000,00 TL
|12.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|10:45
|17
|ÇAKMAKLI
|115 / 15
|548,31 M2
|ARSA
|350.000,00 TL
|11.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|10:50
|18
|NURİYE
|231 / 2
|447,55 M2
|ARSA
|450.000,00 TL
|13.500,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|10:55
|19
|KEPENEKLİ
|0/846
|84,00 M2
|ARSA
|160.000,00 TL
|5.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|11:00
|20
|PINARBAŞI
|0/204
|9.350,00 M2
|TARLA
|750.000,00 TL
|25.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|11:05
|21
|PINARBAŞI
|0/205
|7.200,00 M2
|TARLA
|580.000,00 TL
|18.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|11:10
|22
|PINARBAŞI
|0/206
|6.350,00 M2
|TARLA
|510.000,00 TL
|16.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|11:15
|23
|PINARBAŞI
|0/207
|7.000,00 M2
|TARLA
|560.000,00 TL
|17.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|11:20
|24
|PINARBAŞI
|0/208
|6.500,00 M2
|TARLA
|520.000,00 TL
|16.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|11:25
|25
|PINARBAŞI
|0/209
|8.000,00 M2
|TARLA
|640.000,00 TL
|20.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|11:30
|26
|PINARBAŞI
|0/210
|4.050,00 M2
|TARLA
|325.000,00 TL
|10.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|27.10.2023
|11:35
|İhale Şartname Bedeli 500,00 TL olup Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir.
1- İhaleye katılacaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka ıban numarası, Nüfus Kayıt Örneği, İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı, %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz, Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur.
|2- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale başvurularını en geç 26.10.2023 tarihi saat 16 : 00 ' a kadar evrakları ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Sonrasında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
|3- Mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine ait, yukarıda ada, parsel, cinsi ve m² si belirtilen taşınmazlardan 1 inci sıradaki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36 incı Maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Usulü ile , 2 inci sıra ve sonrasındaki taşınmazlar da 2886 sayılı kanunun 45 inci maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile satışı yapılmak üzere satış ihalesine çıkarılmıştır.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01907536