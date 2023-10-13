SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023 YILI EKİM AYI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 36. ve 45. maddeleri ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
SIRA
NO		MAHALLEADA/ PARSEL NOANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ M2TAŞINMAZ NİTELİKMUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
TUTARI		İHALE YERİİHALE TARİHİİHALE
SAATİ
1SARUHANLI MERKEZ0/1019436.771,00 M2TARLA8.900.000,00 TL270.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202309:30
2SARUHANLI MERKEZ0/70781.125,00 M2TARLA350.000,00 TL12.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202309:35
3SARUHANLI MERKEZ0/115816.316,92 M2TARLA2.000.000,00 TL60.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202309:40
4SARUHANLI MERKEZ0/115827.674,12 M2TARLA2.500.000,00 TL75.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202309:45
5ADİLOBA1/4670,00 M2ARSA1.005.000,00 TL32.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202309:50
6ADİLOBA1/5637,00 M2ARSA955.000,00 TL30.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202309:55
7ADİLOBA0/16627.000,00 M2TARLA1.750.000,00 TL55.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202310:00
8KEMİKLİDERE112/ 9594,00 M2ARSA400.000,00 TL12.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202310:05
9LÜTFİYE0/20619.635,00 M2TARLA (ZEYTİNLİK)1.900.000,00 TL60.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202310:10
10LÜTFİYE0/19764.758,00 M2TARLA850.000,00 TL27.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202310:15
11GÜMÜLCELİ179 / 13113.553,89 M2ZEYTİNLİK1.350.000,00 TL42.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202310:20
12GÜMÜLCELİ179 / 13210.000,00 M2ZEYTİNLİK1.000.000,00 TL30.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202310:25
13GÜMÜLCELİ179 / 13310.000,00 M2ZEYTİNLİK1.000.000,00 TL30.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202310:30
14GÜMÜLCELİ179 / 13412.139,04 M2ZEYTİNLİK1.350.000,00 TL42.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202310:35
15GÜMÜLCELİ179 / 13510.424,94 M2ZEYTİNLİK1.200.000,00 TL36.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202310:40
16ÇAKMAKLI115 / 11615,33 M2ARSA400.000,00 TL12.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202310:45
17ÇAKMAKLI115 / 15548,31 M2ARSA350.000,00 TL11.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202310:50
18NURİYE231 / 2447,55 M2ARSA450.000,00 TL13.500,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202310:55
19KEPENEKLİ0/84684,00 M2ARSA160.000,00 TL5.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202311:00
20PINARBAŞI0/2049.350,00 M2TARLA750.000,00 TL25.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202311:05
21PINARBAŞI0/2057.200,00 M2TARLA580.000,00 TL18.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202311:10
22PINARBAŞI0/2066.350,00 M2TARLA510.000,00 TL16.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202311:15
23PINARBAŞI0/2077.000,00 M2TARLA560.000,00 TL17.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202311:20
24PINARBAŞI0/2086.500,00 M2TARLA520.000,00 TL16.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202311:25
25PINARBAŞI0/2098.000,00 M2TARLA640.000,00 TL20.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202311:30
26PINARBAŞI0/2104.050,00 M2TARLA325.000,00 TL10.000,00 TLBAŞKANLIK MAKAMI27.10.202311:35
İhale Şartname Bedeli 500,00 TL olup Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir.
1- İhaleye katılacaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka ıban numarası, Nüfus Kayıt Örneği, İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı, %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz, Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur.
2- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale başvurularını en geç 26.10.2023 tarihi saat 16 : 00 ' a kadar evrakları ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Sonrasında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine ait, yukarıda ada, parsel, cinsi ve m² si belirtilen taşınmazlardan 1 inci sıradaki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36 incı Maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Usulü ile , 2 inci sıra ve sonrasındaki taşınmazlar da 2886 sayılı kanunun 45 inci maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile satışı yapılmak üzere satış ihalesine çıkarılmıştır.
#ilangovtr BASIN NO: ILN01907536