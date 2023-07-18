Sarya adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Sarya isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sarya ne demek? Sarya isminin anlamı nedir?
SARYA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sarya ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Kadın süvari.
- Gece gelen bulut, gece yağan yağmur.
- Hanım, eş.
- Cesur, yürekli, korkusuz kadın.
SARYA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Sarya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sarya ismini koymak caizdir.