SAS uçağı türbülansa girdi çığlıklar yükseldi. O anlarda çekilen görüntüler ortaya çıktı

Lufthansa'nın dev uçağı türbülansa girdi yolcular büyük tehlike atlattı. Hemen ardından da İsveç, Danimarka ve Norveç'in bayrak taşıyıcı firması SAS uçağı türbülansa girdi. İşte o anlarda yaşananlar saniye saniye görüntülendi.

YOLCULAR ÇIĞLIK ATTI

SAS Hava Yolları'nın Stockholm-Miami seferini yapan Airbus A-330 uçağı kalkıştan hemen sonra türbülansa girdi. Uçak sarsılmaya başlayınca yolcular da çığlıklar attı.

Korku dolu anlar geçti ama o anların görüntüleri geride kaldı. İşte o görüntüler yeni ortaya çıktı. Uçak Kopenhag'a mecburi iniş yaptı.

Uçağın türbülansa girdiği anlar bir yolcu tarafından görüntülendi. Uçak sarsılmaya başladı, bagaj kapakları açıldı. Ortalık savaş alanına döndü. O anlarda çığlıklar yükseldi.