Sayın Özel, Sayın Genel Başkan,

“Bizim DEM ile ilişkilerimizi bozma lüksümüz yok” demişsiniz.

Öncelikle söylemeliyim ki siz, duygulu, nazik ve kibar bir insansınız. Bu sizde çok rahat görülüyor da karşınızdakiler partinizin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bölmek istiyorlar, bilmem farkında mısınız?

*

DEM ve onun ilişkide bulundukları, önce Bahçeli -ki boğaz damarları şişercesine DEM ve Teröristbaşı Apo için ağıza alınmayacak laflar ederken- birdenbire bu şekilde değişmesi…

Bu anlamda iktidarda kalma gücünü ve desteğini Bahçeli ile bulan AKP’nin lideri Erdoğan’ın da -konuyla ilgili çok istekli olmasa bile- ortağının söylediklerini onaylamak zorunda(!) kalması…

Hele de Pervin Buldan’ın konuşmasının ardından, Bahçeli’nin “Altına imzamı atarım” demesi, bir anlamda sözün bittiği yer değil mi?

İşte bu saatten sonra sizin değil, Onların DEM ile ilişkilerini bozma lüksleri yok, Sayın Özel.

Yanılıyor muyum yoksa?

*

DEM, doğrudan Bebek Katili Apo’yu öne sürerek onun muhatap alınmasını isterken, siz, “Bizim DEM’le ilişkileri bozma lüksümüz yok” diyorsunuz ya, o zaman niye Apo’yu ziyarete gitmediniz veya temsilci göndermediniz?

Gitmediğiniz için adamlar üzülmüşler.

Üzmüşsünüz!

Onları üzmeniz, ilişkilerinizin bozulması anlamına gelmiyor mu acaba?

Acaba siz onların taleplerini da ‘Kabul’ ediyorsunuz anlamına mı geliyor?

*

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türk’ü Kürt’ü ve daha ne kadar renklerimiz varsa hepsi birlikte aynı vatan içinde ve bir bayrak altında bugünlere gelmişsek, bugün DEM’in ortaya attığı ‘Federasyon’ düşüncesi…

Bir bebek katilinin muhatap alınması, federasyona giden yol değildir de nedir?

Bu insanların söylemlerinden onların niyetlerinin birincil önceliği ayrı dil, ayrı bayrak istendiğine göre, sizce bu ne anlama geliyor?

Bunu sizin anlamamanız mümkün değil!

Yok bütün bunları biliyor ve yine de “Bizim DEM’LE ilişkileri bozma lüksümüz yok” diyorsanız, başka sözüm yok Sayın Genel Başkan.

*

Biliyor musunuz onlar:

“Anayasanın 42. (anadilde eğitim),

(vatandaşlık tanımı)

ve 127. (idari vesayet) maddeleri üzerinde düzenleme yapılmalı.” deniliyor.

“Anayasanın başlangıç bölümü yeniden yazılmalı.” deniliyor!

“Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde kamu hizmetleri, örneğin kent içindeki trafik işaretleri, çok dilli olarak sunulmalı.” deniliyor.

Çok dilli ne demekse?

“PKK’lılar için suça bakılmadan af, iş, SGK ve siyaset hakkı olmalı”ymış. “Terörle mücadele eden asker ve polis geri çekilmeli”ymiş.

“Öcalan’a kurucu ve meşru siyasal aktör rolü verilmeli”ymiş.

Hem daha ne desinler ki?

Diyeceklerini demişler!

*

Hem nasıl olsa AKP+MHP+DEM’İN birlikte yol yürüyeceklerini, AKP Genel Başkanı söylemedi mi?

Sayın Özel, o zaman mitinglerde söylediğiniz ‘CHP’nin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni sizin üzmek istemedikleriniz açıkça bölmek istiyor! Allah aşkına, onların bu maddeleri sizi üzmüyor mu da siz hâlâ “Bizim DEM’LE ilişkileri bozma lüksümüz yok” diyorsunuz.

*

AKP’nin de yok, anladık!

MHP’nin de yok, onu da anladık!

O zaman şöyle desem size haksızlık mı etmiş olurum?

“Yok birbirinizden farkınız!”

*

Ne diyeyim ki bu ifadeyle ne demek istediğinizi, ülkenin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkan insanlara açık ve net anlatmak zorundasınız.

Aksi halde siz kaybedersiniz.

Çünkü biliyoruz ki sizin onlardan farkınız var.

Lütfen bu farkınızı gösteriniz.

Bu sözünüz bizi şaşırttı Sayın Özel, çook!