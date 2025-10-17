Cemil Çiçek isimli genç avukat kendisine gelen mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Avukat Çiçek, “Rezaleti görün diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri Nuh Hacı Yazgan Üniversitesi’nden bir akademisyen, beni eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek zannederek telefonuma HSK üyeliği için kendisine torpil isteyen mesajlar attı! Beni eski Bakan zannedip telefonuma torpil mesajları atan 3 IQ’lu şahıslar, bu ülkenin üniversitelerinde öğrencilerimize ders anlatıyor! Ey Türk Milleti, bu rezaleti, bu kokuşmuşluğu, bu utanmazlığı gör!"

ÜNİVERSİTE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sosyal medyada gündem olan torpil mesajı sonrası Nuh Hacı Yazgan Üniversitesi’nden açıklama geldi. Açıklamada torpil isteyen akademisyen hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Üniversiteden yapılan açıklama şöyle:

"Kurtuluş mücadelemizde, Kayseri'de Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmasına ön ayak olarak işgal hareketlerine karşı mücadele eden ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dava arkadaşı Nuh Naci Yazgan'ın ismini taşıyan ve tamamen ülkemize hizmet ve Atatürk ilke ve inkılaplarını savunmak için kurulan Üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana her zaman hem yerelde hem de ulusalda ülkemize bilimsel katkılar sunmak ve ahlak sahibi, çalışkan, dürüst ve erdemli gençler yetiştirmek vizyonunu temel hedef edinmiştir.

15 Ekim 2025 tarihinde X (eski ismi twitter) platformunda https://x.com/avcemilcicek69 linkteki hesapta, Üniversitemiz öğretim üyelerinden birisinin ilgili hesap sahibine eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek'ten HSK üyeliği için torpil istediğine dair gönderdiği iddia edilen WhatsApp mesajları paylaşılmıştır. Söz konusu mesajları gönderdiği iddia edilen kişi hakkında idari işlem başlatılmıştır.

Hem yüce Türk milletine hem de ismini yaşatmaktan dolayı onur duyduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı merhum Nuh Naci Yazgan'a karşı görev ve sorumluluklarımızın farkında olarak, bilimden, iyi ahlaktan ve faziletten hiçbir zaman için sapmayacağımızı, bu ilkelerimizi ihlal etmeye tenezzül edenlere asla fırsat vermeyeceğimizi ve olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

PAYLAŞIMIN KALDIRILMASINI İSTEDİLER

Öte yandan torpil mesajını paylaşan Avukat Cemil Çiçek, üniversite yetkililerinin kendisinden paylaşımı kaldırmasını istediklerini söyledi. Çiçek, “Ayrıca üniversite, üniversitenin ismini zedelediğim için paylaşımımı kaldırmamı istedi. Paylaşımımın özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini iddia ediyor! Halbuki bu paylaşım özel hayatın gizliliğini ihlal etmiyor. Tam aksine kamunun çıkarlarını koruyor. Bu sebeple paylaşımı kaldırmayacağım. Bundan sonra da kim torpil isterse, kim torpille bir yere gelmeye çalışırsa hepsini istisnasız ifşa edeceğim” ifadelerini kullandı.