Şaşkına çeviren kaza! Araç park halindeki otomobilin üzerine çıktı

Kaynak: İHA
Şaşkına çeviren kaza! Araç park halindeki otomobilin üzerine çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen ilginç kazada, bir otomobil park halindeki başka bir aracın üzerine çıkarak yan durdu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Adalet Caddesi'nde meydana gelen ilginç kazada, bir otomobil park halindeki başka bir aracın üzerine çıkarak yan durdu.

Bandırma'da 10 ARD 860 plakalı SUV model araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobilin üzerine çıkarak yan durdu. Kazayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, olay yerine hızla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerin titiz çalışmasıyla güvenli bir şekilde çıkarıldı. Trafik ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak kazanın nasıl meydana geldiğini incelemeye başladı.

arac.jpgEczane ve apartman girişinin hemen önünde gerçekleşen olay, çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında çözüme kavuşturuldu. Yan yatan araç, ekiplerin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde vinç yardımıyla yere indirildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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