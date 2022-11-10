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Roma'nın genç yıldızı Volpato Dünya Kupası'nda oynamayı reddetti

İtalya'nın Roma takımında forma giyen 18 yaşındaki Cristiano Volpato, Avusturalya'nın Dünya Kupası kadrosu için yapılan daveti geri çevirdi

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 12:55
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Şaşkınlık yaratan olay: İlk kez bir futbolcu Dünya Kupası'nda oynamayı kabul etmedi

Roma'nın genç yıldızı Volpato Dünya Kupası'nda oynamayı reddetti
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İtalya'nın Roma takımında forma giyen ve yıldızı yeni parlamaya başlayan 18 yaşındaki Cristiano Volpato oldu, Avusturalya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almayı kabul etmedi.

Avustralya'da İtalyan bir ailenin çocuğu olarak doğan, 2020 yılında Roma'nın alt yapı takımına alınan Volpato, bu sezon Jose Mourinho tarafından A takıma alınmıştı.

Ofansif orta saha olarak görev yapan ve yeteneği ile dikkat çeken 18 yaşındaki yıldız, İtalya U20 takımında da oynadı.

Aynı zamanda Avusturalya vatandaşı olan Volpato, 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Avustralya'nın teknik direktörü Graham Arnold tarafından kadroya çağrıldı. Arnold,  "Ona 26 kişilik kadroda olduğunu söyledim. Gidip düşünmek istedi. Çevresindeki insanlarla ve kariyerine yön vermesine yardımcı olan insanlarla konuşmak istedi.  Gece dönüş yaptı. Avustralya için Dünya Kupası'nda oynama teklifini reddetti" dedi.

Volpato ise "Profesyonel kariyerimin henüz başındayım ve tamamen Roma'ya odaklandım. Uluslararası düzey için by aşamada herhangi acele bir karar vermek, son derece erken olma riskini taşıyor. Doğru olan kararı vermek için bolca zamanım olacak, ancak şu anda gelişmeye devam etmek için her gün daha sıkı çalışmaya odaklanmam gerektiğini biliyorum" açıklamasını yaptı.

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