Sat Gölleri eşsiz güzelliğiyle doğa tutkunlarını kendine hayran bırakıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sat Gölleri eşsiz güzelliğiyle doğa tutkunlarını kendine hayran bırakıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin en yüksek dağlarından biri olan Cilo Dağları eteklerindeki Sat Gölleri, doğaseverleri hayran bırakıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin en yüksek dağlarından biri olan Cilo Dağları eteklerindeki Sat Gölleri, doğaseverleri hayran bırakıyor.

3 bin metrenin üzerindeki rakımıyla etkileyici bir manzara sunan Cilo Dağları, özellikle yaz aylarında berrak gölleri, rengârenk çiçeklerle süslü yaylaları ve etrafını saran karla kaplı zirveleriyle göz kamaştırıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Sat Gölleri; doğa yürüyüşü, kampçılık, dağcılık ve fotoğrafçılık gibi doğa aktiviteleri için eşsiz bir rota olarak öne çıkıyor. Cilo-Sat Dağları'nın zirvelerinden süzülen kar suları ile beslenen eşsiz göller, turkuaz renkteki suları ve sakin doğasıyla ziyaretçilerine huzur vadediyor.

Gördüğü manzara karşısında hayranlığını dile getiren Yaprak Yeşimdoğan isimli doğasever, "Burası adeta saklı bir cennet. Doğallığı bozulmamış, bakir bir coğrafya. İnsan burada kendini başka bir dünyadaymış gibi hissediyor" dedi.

Sat Gölleri eşsiz güzelliğiyle doğa tutkunlarını kendine hayran bırakıyor

Sat Gölleri eşsiz güzelliğiyle doğa tutkunlarını kendine hayran bırakıyor

Son Haberler
Pınar Altuğ'dan sosyal medyayı karıştıran bikinili poz! Gelen yorum çıldırttı
Pınar Altuğ'dan sosyal medyayı karıştıran bikinili poz! Gelen yorum çıldırttı
Endonezya’da öfke sokaklara taştı: Halk vekil maaş ve hakları için sokağa indi
Endonezya’da öfke sokaklara taştı: Halk vekil maaş ve hakları için sokağa indi
Dünya devinin kalecisi Galatasaray'a önerildi! Daha önce adı hiç anılmamıştı
Dünya devinin kalecisi Galatasaray'a önerildi! Daha önce adı hiç anılmamıştı
Meteorolojiden uyardı: Gündüzler 35 dereceyi bulacak
Meteorolojiden uyardı: Gündüzler 35 dereceyi bulacak
Dut Diyarı Ulukale’de büyüklere anlamlı ziyaret
Dut Diyarı Ulukale’de büyüklere anlamlı ziyaret