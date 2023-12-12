Satı adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Satı isminin anlamını araştırıyor. Peki, Satı ne demek? Satı isminin anlamı nedir?
SATI NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Satı ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Uzun ömürlü olması için doğumundan önce ermişlere adanan çocuk.
- Yükselip ortaya çıkan, yükselen.
- Düğün armağanı.
SATI İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Satı ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Satı adını koymak caizdir.