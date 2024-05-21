Satılacağı haberi gelen Yapı Kredi'nin hisselerinde son durum. Borsa kaynıyor

Yapı Kredi Bankası’nın Arap Emirliklerinden First Abu Dhabi Bank’a satış iddiası haberlerinden sonra borsada işlem gören Yapı Kredi hissesi tavan oldu.

Yapı Kredi Bankası’nın satış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi yolundaki açıklamalarının ardından hisse senedinin yüzde 10 yükselerek tavan olmasına sebep oldu.

Koç Grubu’nun elindeki %61.2 Yapı Kredi hissesi için yaklaşık 8 milyar dolar istediğin yolundaki haberlerin ardından Koç Holding konuya dair açıklama yaptı ve ön görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Bu açıklamaların hemen ardından Yapı Kredi hisseleri senedi kısa sürede tavan oldu. Hisse senedi 37.96 TL’den işlem görüyor.

REUTERS DUYURMUŞTU

İngiliz haber ajansı Reuters 8 milyar dolara dev Türk bankasının Araplara satılacağını duyurmuştu. Reuters’in bu iddiası sonrasında iki tarafa da bu konu hakkında soru soruldu fakat iki tarafta konu hakkında açıklama yapmamıştı.

KOÇ HOLDİNG’TEN AÇIKLAMA

Ekonomi alanında oldukça dikkat çeken bu gelişmelerin ardından Koç Holding'ten Yapı Kredi hakkında net açıklama gelmiş ve iddiayı doğrular bir açıklama yaparak ön görüşmelerin devam ettiğini şu ifadeler ile açıklamıştı:

"Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir.

Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."

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