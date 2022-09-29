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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi ortalık karıştı. Taraftarlar satırla birbirine girdi

Derbi öncesi İstanbul'da İnönü Stadı önünde istenmeyen görüntüler yaşandı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 12:43
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Satılar, sopalar, bıçaklar çekildi, holiganlar birbirine girdi. İnönü Stadı önünde Feberbahçe - Beşiktaş taraftarlarının derbi kavgası. İşte o görüntüler

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi ortalık karıştı. Taraftarlar satırla birbirine girdi
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Beşiktaş'ta Vodafone Park önüne gelen satırlı bir grup, sloganlar attı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maç öncesinde alınan kararla sarı-lacivertli taraftarlar tribünde yer alamayacak.

Bu kararın açıklanmasının ardından Vodafone Park önüne dün akşam saatlerinde 25-30 kişilik bir grup geldi.

Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği kapattı.

Bir süre sonra başka bir grup olay yerine gelirken, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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Abbas
29.09.2022 13:31
İşte Batısı Doğusu Kuzeyi Güneyi ve hatta aynı şehirlisi aynı mal, çünkü kumaş aynı, fabrika yüz yollar öncesinden kalmış, gelde geliş Türkiyem  
 
e
29.09.2022 13:01
bunlar hiçbir takımın taraftarı olamaz satırın ne işivar futbolda  
 
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