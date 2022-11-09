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Dünyaca ünlü MMA dövüşçüsü Liverpool'u almak istiyor

İngiliz devi Liverpool satılığa çıktıktan sonra ilk teklif ünlü dövüşçüden geldi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 15:23
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Satılığa çıkan Liverpool'a flaş bir talip çıktı

Dünyaca ünlü MMA dövüşçüsü Liverpool'u almak istiyor
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Ünlü MMA dövüşçüsü Conor McGregor, satılığa çıkarılan Liverpool ile ilgileniyor.

Geçtiğimiz günlerde satılığa çıkarılan İngiliz devi Liverpool ile ilgili yeni bir gelişme gündemde.

İrlandalı MMA dövüşçüsü Conor McGregor, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Liverpool'un satın alınmasıyla ilgilediğini belirtti.

McGregor, bir takipçisinin, "Liverpool'u satın al" şeklindeki gönderisini alıntılayarak, "Bunu sevdim! Haberi duyar duymaz bilgi istedim" ifadelerini kullandı.

İngiliz basınına göre Conor McGregor'ın tek başına Liverpool'u satın almaya yetecek maddi gücü yok. Ancak ünlü dövüşçü yatırımcılarla birlikte böyle bir şeyi gerçekleştirebilir.

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