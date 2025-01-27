İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'turp'un büyüğü' başlıklı basın toplantısında bahsettiği bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. Peki, Satılmış Büyükcanayakın kimdir? Ekrem İmamoğlu, kim olduğunu canlı yayında açıkladı.

İmamoğlu, bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'a dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu, 'Heybedeki turbun adı belli oldu' diyerek bu ismin Satılmış Büyükcanayakın olduğunu söyledi.

BİLİRKİSİ SATILMIŞ BÜYÜKCANAYAKIN KİMDİR?

Satılmış Büyükcanayakın Halk TV verdiği açıklamada, 73 yaşında ve İstanbul'da yaşadığını söyledi. Ayrıca Büyükcanayakın, "Muhasebe kökenli Memuriyet hayatımdan fonksiyonlu da yaptım. İhalelere katıldım. Muhasebecilik yaptım. Ben çok eski olduğum için 70 yılından beri de ticari hayatının içinde bulundum. Muhasebecilikte yaptım" dedi.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan emekli olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Büyükcanayakın şu an kooparatif davalarına bakıyor." dedi.İmamoğlu ayrıca bilirkişi hakkında "Şu anda Çerkezköy‘de bilirkişilik yapıyor. Burada bağlantıda olduğu bir hakim de var." ifadelerini kullanırken özellikle Çorlu, Tekirdağ ve Çerkezköy gibi bölgelerde aktif olduğunu belirtti. İmamoğlu, “Bu kişi nedense sürekli CHP dosyalarını inceliyor. Sahte bilirkişi raporlarıyla partimize yönelik suçlamalara zemin hazırlıyor” dedi.

Satılmış Büyükcanayakın'dan ilk açıklama

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