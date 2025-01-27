Satılmış Büyükcanayakın'dan ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkyie Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de "Turpun Büyüğü" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükcanayakın'ın olmayan dosya üzerinden rapor düzenlediğini öne sürdü. İmamoğlu, "Bir soru daha sorayım. İstanbul'un bu çok ünlü bilir kişisi Satılmış Bey'in Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sahte bilir kişi raporu yazmak iddiasıyla yargılandığı bir dava oldu mu?" ifadelerini de kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun hedef gösterdiği bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın, Halk TV'ye konuştu. Büyükcanayakın, "Yalan konuşuyorsunuz. Genel olarak beni kimse bağlamaz. AKP ve MHP davalarını da yaptım, asla söylenenlere katılmıyorum" ifadeleri ile İmamoğlu'na cevap verdi.

"ASLA SEÇİLMİŞ KİŞİ DEĞİLİM, SÖYLENENLERE KATILMIYORUM"

Konunun odağındaki bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın, Halk TV'de gazeteci Barış Pehlivan'a özel konuştu. Pehlivan'a konuşan Büyükcanayakın, "Hayır yalan konuşuyorsunuz, genel olarak. Beni kimse bağlamaz. 2012 yılında AKP davalarında ve ayrıca MHP davalarına da baktım. Asla seçilmiş kişi değilim, söylenenlere katılmıyorum." dedi.

"BASIN İLE MUHATAP OLMAM"

Ayrıca Büyükcanayakın, "Asla bir savcı ile istişarem olmadı. İstanbul'da yaşıyorum. Basın ile muhatap olmam. 73 yaşındayım." derken, "Yani muhasebe kökenli Memuriyet hayatımdan fonksiyonlu da yaptım. İhalelere katıldım. Muhasebecilik yaptım. Ben çok eski olduğum için 70 yılından beri de ticari hayatının içinde bulundum. Muhasebecilikte yaptım." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşanan hukuksuzluklarla ilgili kamuoyunun ilk kez duyacağı bilgiler açıklayacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. İmamoğlu, İBB Saraçhane Başkanlık Binası Fuaye Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında özel açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu, toplantının isminin 'Turpun büyüğü' olduğunu açıklarken, "Bugün heybeden turp yerine bir kişi çıkacak" dedi. İmamoğlu, turpun adının "Satılmış Büyükcanayakın" olduğunu söylemişti. İmamoğlu'nun konuşmasının ardından hakkında, "görev yapan bilirkişi ya da tanığı etkileme suçu"ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.