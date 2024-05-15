Satın alacaklar dikkat. Keyif yapayım derken 500 bin TL ceza ödeyebilirsiniz

"BİR MAĞDURİYET SÖZ KONUSU"

Akçam, gerçekleştirdiği açıklamada, vatandaşların hobi bahçesi adı altında satın aldığı behçelerde; altyapı, su, elektrik gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ortam olmadığını ileten Akçam, “Ortada bir mağduriyet söz konusu. Yine bu şekilde suyu, elektriği vesairesi olan yerlerde de ciddi anlamda çarpık bir yapılaşma ve görüntü bozukluğu var.” dedi.

Akçam, Konuyla ilgili Emlakçılar Odası olarak ilgili kurumlara, yerel yönetimlere, belediyelere ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na farklı başvurularda bulunduklarını belirtti.