Satın alacaklar dikkat. Keyif yapayım derken 500 bin TL ceza ödeyebilirsiniz

Satın alacaklar dikkat. Keyif yapayım derken 500 bin TL ceza ödeyebilirsiniz
Düzenleme: Kaynak: mynet
Covid-19 salgını ile birlikte sayıları artan hobi, bahçeleri hakkında uzmanlardan önemli uyarılar yapıldı. Uyarılara göre tarım arazileri üzerinde bulunan hobi bahçeleri için 500 bin TL'ye kadar ceza ödeyebilirsiniz.
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Satın alacaklar dikkat. Keyif yapayım derken 500 bin TL ceza ödeyebilirsiniz 1

Uzmanlar, Covid-19 salgını ile birlikte sayıları oldukça fazla artan hobi bahçelerine ilişkin önemli uyarılar geldi. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, hobi bahçeleriyle oluşan çarpık yapılaşma, bu bahçelere getirilen cezalar ve yaşanan mağduriyetler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Satın alacaklar dikkat. Keyif yapayım derken 500 bin TL ceza ödeyebilirsiniz 2

Akçam, tarım arazisi niteliğinde olan arazilerin vatandaşlar tarafından hobi bahçesi olarak alınmaması gerektiğine dikkat çekti ve “İmarsız ve tarım arazisi olan yerlerde her zaman bir sorun yaşanır. Vatandaş burada tarım arazisine yapılan hobi bahçelerine çok talepte bulunmasın” ifadelerini kullandı.

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Satın alacaklar dikkat. Keyif yapayım derken 500 bin TL ceza ödeyebilirsiniz 3

Ankara’nın 25 ilçesinde, yoğun bir biçimde hobi bahçeleri projeleri yapan kişi ve kurumların olduğunu vurgulayan Akçam, “Yapılaşmamız her gün daha da çarpıklaşmaya doğru gidiyor. Hobi bahçelerinin planlı, projeli, vatandaşların hiçbir sorun yaşamayacağı şekilde yapılması, tabii ki vatandaşın bu hayattan geri kalmaması için güzel olur. Fakat Ankara genelinde ve özellikle 10 ilçesinde yaklaşık 5-6 yıldır çok yoğun bir şekilde çarpık yapılaşma bakımından sorunlar yaşanıyor ve ortaya bir görüntü kirliliği çıkıyor” ifadelerini kaydetti.

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Satın alacaklar dikkat. Keyif yapayım derken 500 bin TL ceza ödeyebilirsiniz 4

"BİR MAĞDURİYET SÖZ KONUSU"

Akçam, gerçekleştirdiği açıklamada, vatandaşların hobi bahçesi adı altında satın aldığı behçelerde; altyapı, su, elektrik gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ortam olmadığını ileten Akçam, “Ortada bir mağduriyet söz konusu. Yine bu şekilde suyu, elektriği vesairesi olan yerlerde de ciddi anlamda çarpık bir yapılaşma ve görüntü bozukluğu var.” dedi.

Akçam, Konuyla ilgili Emlakçılar Odası olarak ilgili kurumlara, yerel yönetimlere, belediyelere ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na farklı başvurularda bulunduklarını belirtti.

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Satın alacaklar dikkat. Keyif yapayım derken 500 bin TL ceza ödeyebilirsiniz 5

"CEZALAR VATANDAŞLARIN CANINI YAKIYOR"

Hobi bahçeleri imalatlarının sürdüğünü ve vatandaşlara ciddi cezalar geldiğini kaydeden Akçam, “Bu işi yapan kişilere ceza gelse de sonrasında hobi bahçesini alan vatandaşlara da il müdürlüklerinden, yerel yönetimlerden cezalar geliyor. Bu cezalar da vatandaşların canını yakıyor.” açıklamasını yaptı ve cezadan haberi olmadan bahçe satın alan kişiler olduğunu ifade ederek yaşanan mağduriyete dikkat çekti

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Satın alacaklar dikkat. Keyif yapayım derken 500 bin TL ceza ödeyebilirsiniz 6

Akçam, hobi bahçeleri imalatlarına tek tip projeyle sınır getirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Projelere yönelik de yasal çerçevede düzenleme yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yine bundan sonraki süreçlerde de tek tip proje kapsamında bir alt yapı yapılarak, hobi bahçesinin hiçbir eksiği kalmadan insanların orada zamanını geçireceği bir proje yapılması gerektiğini söylüyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Satın alacaklar dikkat. Keyif yapayım derken 500 bin TL ceza ödeyebilirsiniz 7

“CEZALAR 100 BİN LİRAYLA 500 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR”

Verimli tarım arazileri üzerine kurulan hobi bahçelerine para cezası uygulandığını hatırlatan Akçam, “Bu cezalar da hobi bahçesinin arsa niteliğinde olmayıp, tarım arazisi niteliğinde olmasından kaynaklı olarak geliyor. Bu cezalar 100 bin lira ile 500 bin lira arasında değişiyor. “ dedi.

Akçam, “Vatandaşların bu cezalara yönelik itirazları da oluyor tabii ama tarım arazisinde herhangi bir yapıya izni verilmediği için vatandaşlara ciddi cezalar veriliyor. Onun için hobi bahçesi almak isteyen vatandaşlara öncelikle bu tür cezalarla karşılaşabileceklerini hatırlatmak istiyoruz” ifadelerini kaydetti.

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Satın alacaklar dikkat. Keyif yapayım derken 500 bin TL ceza ödeyebilirsiniz 8

“İMARLI OLAN ARAZİLERDE CEZA UYGULANMAZ”

Hobi bahçesi adı altında satın alınan arazilerin imara açık olup olmadığının vatandaşlar tarafından araştırılması gerektiğini ifade eden Akçam, “İmarlı olan arazilerde biraz önce bahsettiğimiz cezalar yaşanmaz. Fakat imarsız ve tarım arazisi olan yerlerde de her zaman bir sorun yaşanır. Vatandaş burada tarım arazisine yapılan hobi bahçelerine çok talepte bulunmasın.” açıklamasını yaptı.

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Satın alacaklar dikkat. Keyif yapayım derken 500 bin TL ceza ödeyebilirsiniz 9

Akçam, vatandaşların imarlı olan arazileri satın alabileceğini belirtirken, tarım arazilerini hobi bahçesi olarak satan, reklamını yapan, projeyi farklı şekilde anlatan art niyetli insanların olduğunu ifade etti.

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