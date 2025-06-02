Satış adedi aldatmasın: İşte otomobil devlerinin gerçek kârlılık karnesi

Otomotiv endüstrisi, yıllık yaklaşık 3 trilyon dolarlık devasa hacmiyle dünyanın en büyük ve en kazançlı sektörlerinden biri olarak öne çıkıyor ve sürekli yeni oyuncuları cezbetmeye devam ediyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, 2024 yılında dünya genelinde 100 farklı markaya ait toplam 74.6 milyon yeni binek otomobil satışı gerçekleşti.

Satış adetlerinde Çin 26 milyon araçla liderliğini korurken, onu 16 milyonla Amerika Birleşik Devletleri, 4.27 milyonla Hindistan ve 4.25 milyonla Japonya izledi. Avrupa ise 10.6 milyon adetle bu sıralamada biraz geride kaldı. Marka bazında değerlendirildiğinde ise Toyota, 9.09 milyon satışla zirvede yer alırken, Japon devi sırasıyla 4.93 milyon satışla Volkswagen, 3.8 milyonla BYD, 3.74 milyonla Honda ve 3 milyondan fazla satışla Nissan takip etti.

KARLILIKTA DENGELER DEĞİŞİYOR

Ancak konu kârlılığa geldiğinde, satış adetlerinin tek başına belirleyici olmadığı net bir şekilde görülüyor. 2024 yılında en yüksek toplam kârı elde eden marka, sadece 13.752 otomobil satışı gerçekleştiren Ferrari oldu. İtalyan lüks spor otomobil üreticisi, 1.88 milyar euro kâr ile dünya kârlılık sıralamasında zirveye oturdu. Ferrari bu başarıyla, elektrikli modellerine olan zayıf talep nedeniyle darbe alan Porsche'yi geride bırakmayı başardı. En büyük sürprizlerden birine ise Suzuki imza attı. Japon kompakt otomobil üreticisi, ne Çin ne de ABD'de distribütör ağı olmamasına rağmen geçtiğimiz yıl dünyanın en kârlı üçüncü otomobil üreticisi olarak dikkat çekti.

ARAÇ BAŞINA KAZANÇTA FERRARİ RAKİPSİZ

Çok sayıda araç satmak, bir markanın yüksek kârlılığa ulaşacağını garanti etmiyor. Asıl önemli olan, üretilen her bir otomobilin üreticiye ne kadar kazandırdığı. Bu kategoride de Ferrari açık ara liderliğini sürdürüyor. Analistlere göre, Ferrari'nin 2024 yılında yaptığı her satış, şirkete ortalama 136.700 euro kâr getirdi.

Peki, Ferrari'nin tek bir araçtan elde ettiği bu astronomik kârı diğer markaların yakalayabilmesi için kaç araç satmaları gerekiyor? İşte çarpıcı tablo:

Ferrari: 1 otomobil (136.700 euro)

Porsche: 7.5 otomobil (18.140 euro)

Mercedes-Benz: 24 otomobil (5.690 euro)

BMW: 29 otomobil (4.690 euro)

Tesla: 36 otomobil (3.800 euro)

Subaru: 45 otomobil (3.030 euro)

Toyota: 50 otomobil (2.710 euro)

Volvo: 54 otomobil (2.550 euro)

Hyundai / Kia: 56 otomobil (2.430 euro)

Honda: 59 otomobil (2.320 euro)

Volkswagen: 65 otomobil (2.110 euro)

Land Rover: 76 otomobil (1.790 euro)

BYD: 88 otomobil (1.560 euro)

Renault: 120 otomobil (1.140 euro)

Suzuki: 121 otomobil (1.130 euro)

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA ZARAR EDENLER ÇOĞUNLUKTA

Elektrikli araç pazarında ise kârlılık tablosu oldukça farklı bir görünüm sergiliyor. JATO analistlerine göre, Stellantis grubunun ortak sahibi olduğu Leapmotor, satılan her elektrikli araçtan hala 1.420 euro zarar ediyor. Benzer bir durum, sektöre iddialı bir giriş yapan Xiaomi markası için de geçerli. Çinli teknoloji devinin sattığı otomobil başına zararı 900 dolar olarak kaydedildi; ancak bu rakamın geçen yıl Xiaomi için 9.200 dolar seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, zararın ölçek büyüdükçe azaldığı görülüyor. Öte yandan, Xpeng, Nio, Rivian ve Lucid gibi markaların da önemli operasyonel kayıplar yaşadığı biliniyor.