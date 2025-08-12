Satış fiyatı gram altının fiyatını geçti

Geçtiğimiz Mart ayında kilosu 3 bin TL’den satılan kuru bamya, yeni sezonda gelen zamla 5 bin TL’ye yükseldi.

Esnaf Gökhan Baraz, kuru bamyaya genelde Bulgar turistlerin rağbet gösterdiğini ifade etti.

“YENİSİ ÇIKANA KADAR ELİMİZDEKİ BİTİREMİYORUZ”

Esnaf Baraz, şunları kaydetti:

- "Kuru bamya yeni sezonu 5 bin TL’den açtı. Piyasaya yeni yeni sürülmeye başladı. Kilosu 5 bin TL, neredeyse gram altınla yarışıyor. Kilo olarak yarışıyor tabi ki… Artık müşterilere nasıl satacağız, biz de onu düşünüyoruz. Düğün yemeklerinde bamya yemeği ve çorbası çok kullanılıyor.

- Daha çok Bulgaristanlı turistlerin belli bölgelerinde tercih ediyorlar. Düğünlerde yemek olarak sunuyorlar. Kiloyu bırak, gramla alan az artık… Çünkü çok pahalandı. 100 gram alsa 500 lira para yapıyor. İnsanlar et tercih eder, bamya alacağına. Bir sezonda bir kilo satacağımıza artık yarım kiloyu bile zor satar olduk. Sezonda 3-5 kilo alıyoruz. Yenisi çıkana kadar elimizdeki bitiremiyoruz.”