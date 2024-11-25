Satışı resmen duyuruldu: Flash Haber, Halk TV bünyesine katıldı

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber TV'nin satın alındığını açıkladı. Mahiroğlu, "Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik" dedi.

"DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE KUVVETLİ BİR YOL ARKADAŞI OLACAKTIR"

Kesilen cezalara rağmen geri adım atmadıklarını söyleyen Mahiroğlu, Flash TV’nin katılmasıyla daha güçlü hale geldiklerini söyledi.

Cafer Mahiroğlu, şunları kaydetti:

“Halk TV 5 yılda milyonlarca lira para cezası ve ekran karartılmasına rağmen halkımızın haber alma hakkına bağlılığından hiçbir şekilde geri adım atmamıştır.

Ceza ve baskılarla mücadele ederek büyüttüğümüz Halk TV ailesine yeni bir kanal katıldı.

Hep ilkleri denemiş, devrimci kimliğiyle bilinen, Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik.

Hiç şüphesiz ki Flash Haber de Halk TV ile birlikte özgür basın ve demokrasi mücadelesinde kuvvetli bir yol arkadaşı olacaktır.”