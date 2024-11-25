Satışı resmen duyuruldu: Flash Haber, Halk TV bünyesine katıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Satışı resmen duyuruldu: Flash Haber, Halk TV bünyesine katıldı

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Flash TV’nin Halk TV bünyesine katıldığını açıkladı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber TV'nin satın alındığını açıkladı. Mahiroğlu, "Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik" dedi.

"DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE KUVVETLİ BİR YOL ARKADAŞI OLACAKTIR"

Kesilen cezalara rağmen geri adım atmadıklarını söyleyen Mahiroğlu, Flash TV’nin katılmasıyla daha güçlü hale geldiklerini söyledi.

Cafer Mahiroğlu, şunları kaydetti:

“Halk TV 5 yılda milyonlarca lira para cezası ve ekran karartılmasına rağmen halkımızın haber alma hakkına bağlılığından hiçbir şekilde geri adım atmamıştır.

Ceza ve baskılarla mücadele ederek büyüttüğümüz Halk TV ailesine yeni bir kanal katıldı.

Hep ilkleri denemiş, devrimci kimliğiyle bilinen, Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik.

Hiç şüphesiz ki Flash Haber de Halk TV ile birlikte özgür basın ve demokrasi mücadelesinde kuvvetli bir yol arkadaşı olacaktır.”

cafer.jpg

Son Haberler
Chip Wilson yeni yatırımdından 1,6 milyar dolar kâr etti
Chip Wilson yeni yatırımdından 1,6 milyar dolar kâr etti
Jonginho’nun hocasından Beşiktaş’a kötü haber. İngiliz basını duyurdu
Jonginho’nun hocasından Beşiktaş’a kötü haber. İngiliz basını duyurdu
Jeeno Thitikul şampiyon oldu, 4 milyon dolarlı cebe koydu
Jeeno Thitikul şampiyon oldu, 4 milyon dolarlı cebe koydu
Dünya devi Bosch'tan flaş karar. 10 bin çalışan şoke olacak
Dünya devi Bosch'tan flaş karar. 10 bin çalışan şoke olacak
Sakarya'da 20'ye yakın yol açıldı
Sakarya'da 20'ye yakın yol açıldı