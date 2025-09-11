Satışı yılan hikâyesine dönünce fiyatı düştü! Boğazın en pahalılarından...

FETÖ firarisi Akın İpek’e ait olan gayrimenkuller arasında fiyatı dudak uçuklatan Beyaz Köşk ile Kahverengi Köşk de bulunuyordu. Köşkü geçtiğimiz ay üçüncü kez ihaleye çıkaran şirket tarafından yapılan açıklamada, satış fiyatının 950 milyon TL’den 925 milyon TLye düşürülmesi dikkatlerden kaçmadı.’



DİKKAT ÇEKEN İNDİRİM

Fiyatı ile dikkat çeken köşkün üçüncü seferde de bir talibi olmadı. Bu nedenle Beyaz Köşk, 115 milyonluk indirimle dördüncü kez satışa çıkarıldı. Şirketten konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama gönderildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı

"Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel'de bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla;

Muhammen bedel olan 810.000.000 TL+ KDV'den az olmamak kaydıyla, gayrimenkul satış şartnamesi ile ihale düzenlenmesi ve ihale sürecini yönetmek üzere "İhale Komisyonu" kurulmasına, ihalenin 30.09.2025 tarih ve saat 14:00'de, şirketimiz adresi olan Uğur Mumcu mahallesi FSM Bulvarı N310 Yenimahalle Ankara adresinde, açık teklif - açık arttırma yoluyla yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir."