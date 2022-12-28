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Otomobilini ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı

Maltepe'de 8 ay sonra satmaya karar verdiği otomobili başka bir ekspertize götüren Özalp, raporda otomobilin birçok bölgesinde hasar olduğunu öğrendi. Özalp'in şikayeti üzerine açılan davada bilirkişi, otomobilde gözden kaçırmayla izah edilemeyecek derece hatalar olduğunu tespit etti. 

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 10:38
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Satmak istediği otomobilini ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı
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Maltepe'de yaşayan Emre Özalp 18 Mart 2022 yılında internet sitesinden 2012 model bir otomobili satın almak için sahibi Yunus Sızmaz ile 190 bin 500 liraya anlaştı. Sızmaz ile buluşan Özalp, otomobilin ilanda belirttiği özellikte olup olmadığını öğrenmek için  oto ekspertize gitmek istedi. Sızmaz ise vakti olmadığını belirterek, otomobili yakında bulunan bir oto ekspertize götürebileceğini söyledi. Sızmaz'ın önerisini kabul eden Özalp, oto ekspertiz firmasına gitti. Otomobili inceleyen firmadaki görevliler önemli bir kusur bulunmadığını söyledi. Özalp, notere giderek Sızmaz'dan otomobili anlaştığı fiyat olan 190 bin 500 liraya satın aldı. 7 ay sonra Özalp, otomobili satmaya karar verdi. Otomobili satın almak isteyen kişiyle oto ekspertiz firmasına giderek inceletti.  Özalp, ekspertiz raporunu görünce şoke oldu. Otomobilin bazı bölgelerinin boyalı olduğu, sol şasesinin ise komple işlemli olduğu ve bazı bölgelerinde ise kaynak olduğunu öğrendi.  Özalp, otomobili satın alırken gittiği ekspertiz firmasından şikayetçi oldu.  İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 6. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada, bilirkişi oto ekspertiz firmasının, otomobilde gözden kaçırmayla izah edilemeyecek derecede hatalar içerdiğini tespit etti. Konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.

"KUSURUNUN OLMADIĞINI SÖYLEDİLER"

Mağdur Emre Özalp "Sekiz ay önce bir araba aldım. Aracı bir firmadan satın almak için ekspertiz firmasına satıcıyla beraber gittik. Firmaya gittiğimiz de arabanın temiz olduğunu söylediler. Kusurun olmadığı ve değişen bir parçanın olmadığını söylediler. Ben de buna istinaden satın aldım. Otomatik vites araç almak için, bu aracı satmak istedim. Alıcı geldi. Alıcıyla beraber bir ekspertiz firmasına gittik. Ekspertiz firmasında arabanın ön sol şasesi, arka sol şasesi işlenmiş. Bagaj havuzun içerisi,  sol taraf boydan boya kaynaklı, ön cam direkli,  lokal olarak boyalı ve kaputun değiştiğini söyledi. Bu konuyla ilgili gerekli mercilere suç duyurusunda buldum. Dava açıldı. Ekspertiz firmasına bu durumu ilettiğimde yetkililer orası benim franchising olduğu söylediler. Benimle ilgilenmediler. Yetkilerden bu konuyla ilgili yardım istiyorum." dedi. (DHA)

 

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