Satranç grup şampiyonası heyecanı Denizli’de yaşandı

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA YARIŞACAK OKULLAR BELLİ OLDU

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Satranç branşında Türkiye’nin en prestijli tesislerinden biri olan Pamukkale Satranç Salonunda, beş gün boyunca Türkiye Şampiyonası bileti için yarışan takımlardan; Genç Kızlar’da İzmir Bornova Anadolu Lisesi, Gençler Genel kategorisinde Denizli Erbakır Fen Lisesi şampiyon olurken, Yıldız Kızlar’da Antalya Mecdude Başakıncı Ortaokulu, Yıldızlar Genel kategorisinde İstanbul Mustafa Gözütok Ortaokulu, Küçük Kızlar’da Özel İzmir Şehir Ortaokulu, Küçükler Genel kategorisinde ise İzmir Özel Türk Ortaokulu Grup Müsabakalarını şampiyon olarak tamamladı.