Satranç grup şampiyonası heyecanı Denizli’de yaşandı

Yıldızlar genel Kategorisinin sıralaması ise, 1’inci İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu, 2’nci Muğla Türdü 100. Yıl Ortaokulu, 3’üncü Antalya Başöğretmen Atatürk Ortaokulu ve 4’üncü İzmir Özel Bahçeşehir Ortaokulu oldu. Yıldız kızlarda,1’inci Antalya Mecdude Başakıncı Ortaokulu, 2’nci Konya Özel Temel Değerler Ortaokulu, 3’üncü Denizli Özel Bilnet Ortaokulu ve 4’üncü İzmir Özel Rota Ortaokulu, küçükler genel, 1’inci İzmir Özel Türk Ortaokulu, 2’nci İzmir Güzelyalı Ortaokulu, 3’üncü Antalya Özel Kumluca Bahçeşehir Koleji Ortaokulu, 4’üncü Özel Aydın Efe Lider Ortaokulu, Küçük kızlarda 1’inci Özel İzmir Şehir Ortaokulu, 2’nci Aydın Fatih Ortaokulu, 3’üncü Muğla Milas Merkez Ortaokulu ve 4’üncü Özel Konya İnci Nesil Ortaokulu şeklinde sıralandı.