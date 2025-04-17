Satranç oyuncusu Arya Aydoğan, dünya şampiyonu oldu

Kadın Usta Adayı unvanlı sporcumuz, turnuvayı 8 puanla tamamlayarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.
GENÇ SATRANÇÇIMIZDAN TARİHİ BAŞARI
Türk satranç oyuncusu Arya Aydoğan, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen Dünya Gençler ve Yıldızlar Hızlı Satranç Şampiyonası'nda 14 yaş altı kızlar yıldırım tempo kategorisinde dünya şampiyonluğunu kazandı.
8 PUANLA ZİRVEYE ULAŞTI
Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre, Kadın Usta Adayı (WCM) unvanına sahip Arya Aydoğan, turnuvayı 8 puanla tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.