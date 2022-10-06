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Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor

SATSO'da kıran kırana geçen seçim heyecanı sona erdi. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na A. Akgün Altuğ seçildi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 18:01
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SATSO'da kıran kırana geçen seçim heyecanı sona erdi. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na A. Akgün Altuğ seçildi

Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (SATSO) seçim heyecanı tamamlandı. Oda üyeleri toplam 34 meslek komitesinde önümüzdeki 4 yıl için kendilerini temsil edecek isimleri belirledi. Katılımın yoğun olduğu seçimlerde, 224 komite üyesi ve 95 meclis üyesi seçildi. Kıran kırana geçen seçimde, iktidara rağmen muhalefet kazandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimleri Pazartesi günü saat 09.00 itibariyle başladı. Seçimler saat 17.00'de son buldu. 

SATSO Hizmet Binası’nda toplam 20 sandıkta gerçekleşen organ seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre 2022-2026 yılları arasında görev yapacak meclis ve komite üyeleri belli oldu.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:
A. Akgün Altuğ (Yönetim Kurulu Başkanı)
Cem Gün
Gökhan Tiryaki
Yılmaz Dünya
Semih Çokay
Suat Akın
Ekrem Seçgin
Orhan Gazi Kılıçaslan
Bilal Arabacıoğlu
Volkan Terzioğlu
Behlül Bayrak

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Turgay Çelik
Aydın Yılmaz
İffet Hacıeyüpoğlu
Mehmet Çatalbaş
Hakan Artul
Ali İhsan Bakım
Özkan Karabulut
Cemil Kaya
Çetin Kahya
Ahmet Bayrak

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri:
Orhan Kocabıyık
Lütfü Sunman
Abdullah Ünal
Nihat Tınazcı
Birol Öner
Yüksel Avşar

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri:
Melih Kaykayoğlu
Oktay Meral
Sadık Uzel
Mümtas Akgün
Şaban Demir

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Mustafa Kızıl
6.10.2022 18:51
Sendika, odalar, vs bunlar ne işe yarıyor acaba hiç düşündünüzmü❓  
 
Hasan emmi
6.10.2022 18:11
AKP ile MHP nin bittiğini vatandaş anladı. Artık korkmuyor.  
 
Abbas
6.10.2022 18:07
Sakarya’yı kaybetmişlerse artık asla iktidarda kalamazlar  
 
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