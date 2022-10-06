Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (SATSO) seçim heyecanı tamamlandı. Oda üyeleri toplam 34 meslek komitesinde önümüzdeki 4 yıl için kendilerini temsil edecek isimleri belirledi. Katılımın yoğun olduğu seçimlerde, 224 komite üyesi ve 95 meclis üyesi seçildi. Kıran kırana geçen seçimde, iktidara rağmen muhalefet kazandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimleri Pazartesi günü saat 09.00 itibariyle başladı. Seçimler saat 17.00'de son buldu.

SATSO Hizmet Binası’nda toplam 20 sandıkta gerçekleşen organ seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre 2022-2026 yılları arasında görev yapacak meclis ve komite üyeleri belli oldu.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

A. Akgün Altuğ (Yönetim Kurulu Başkanı)

Cem Gün

Gökhan Tiryaki

Yılmaz Dünya

Semih Çokay

Suat Akın

Ekrem Seçgin

Orhan Gazi Kılıçaslan

Bilal Arabacıoğlu

Volkan Terzioğlu

Behlül Bayrak

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Turgay Çelik

Aydın Yılmaz

İffet Hacıeyüpoğlu

Mehmet Çatalbaş

Hakan Artul

Ali İhsan Bakım

Özkan Karabulut

Cemil Kaya

Çetin Kahya

Ahmet Bayrak

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri:

Orhan Kocabıyık

Lütfü Sunman

Abdullah Ünal

Nihat Tınazcı

Birol Öner

Yüksel Avşar

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri:

Melih Kaykayoğlu

Oktay Meral

Sadık Uzel

Mümtas Akgün

Şaban Demir