Kayseri'de kene faciası: düğün hazırlığındaki genç çiftçi KKKA'dan hayatını kaybetti

Genç çiftçinin Kurban Bayramı sonrası düğünü olacağı öğrenildi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi'nde çiftçilik yapan 30 yaşındaki H.M.E.'nin vücuduna kene yapışmasıyla başlayan süreç acı bir sonla bitti. Kene ısırmasının ardından kısa bir süre sonra fenalaşan genç çiftçi, acilen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

KKKA ŞÜPHESİYLE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Hastanede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ön tanısıyla tedavi altına alınan H.M.E., doktorların yoğun çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Genç yaşta kene kurbanı olan çiftçinin ölümü, sevenlerini ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Edinilen bilgilere göre, bir süre önce nişanlandığı belirtilen H.M.E.'nin, Kurban Bayramı'nın ardından dünya evine girmeyi planladığı ortaya çıktı. Bu acı haberle birlikte genç çiftçinin düğün hayalleri de yarım kalmış oldu.