Saul'den Trabzonspor'a büyük kazık! Meğer başka takımla anlaşmış

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Saul'den Trabzonspor'a büyük kazık! Meğer başka takımla anlaşmış

Bugün Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması beklenen Saul Niguez'in, Trabzonspor'a transfer olmaktan sonda vazgeçmesinin arkasındaki sebebin Brezilya ekibi Flamengo olduğu ortaya çıktı.

Atletico Madrid'den ayrılarak Trabzonspor ile anlaşmaya varan Saul Niguez bugün Türkiye'ye gelmek üzereyken kendisi için gönderilen özel uçağa binmeyi reddedip kişisel nedenlerden dolayı bu transferden vazgeçtiğini açıklamıştı.

SAUL'ÜN FLAMENGO İLE GÖRÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor'u son dakikada eken İspanyol yıldızın arka planda bir başka takımla görüştüğü ortaya çıktı.

Fabrizio Romano'nun özel haberine göre; Saul, Brezilya ekibi Flamengo ile 3 yıllık sözleşme imzalama konusunda sözlü olarak anlaşmaya vardı.

FATİH TEKKE GÖNDERMEDE BULUNMUŞTU

Fatih Tekke Saul transferinin son anda yatmasının ardından yaptığı açıklamada, "Baksın dalgasına!" göndermeesinde bulunmuştu.

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