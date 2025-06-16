Saunada sağlıklı kalmanın 7 sırrı

Sauna, binlerce yıldır rahatlama ve sağlık arayışının bir parçası olarak hayatımızda yer aldı.

Antik Roma hamamlarından modern Fin saunalarına kadar uzanan bu gelenek, bugün dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih edildi. Ancak uzmanlar, saunanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden tam anlamıyla faydalanmak ve risklerden kaçınmak için belirli kurallara uyulması gerektiği konusunda hemfikir.

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden uzmanlar, “Sauna, doğru kullanıldığında adeta bir şifa kaynağı. Ancak bilinçsiz kullanım, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir” diyerek kullanıcıları uyardı.

İşte bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle desteklenen, sauna kullanımının 7 altın kuralı!

1. Süreyi Aşmayın: 15 Dakika Yeterli

Finlandiya’daki Kuopio Üniversitesi’nden Dr. Jari Laukkanen’in liderliğinde yapılan bir araştırma, haftada 2-3 kez 15 dakikalık sauna seanslarının kalp hastalığı kaynaklı ölüm riskini %48 oranında azalttığını ortaya koydu. Ancak uzmanlar, saunada 15 dakikadan fazla kalmanın faydadan çok zarar getirebileceği konusunda uyardı.

Dr. Laukkanen, “Uzun süreli yüksek ısıya maruz kalmak, dehidrasyon ve tansiyon düşüklüğü gibi riskleri artırabilir” dedi. İlk kez sauna kullananlar için ise 2-3 dakikalık kısa seanslar önerildi.

2. Alkol ve Sauna Bir Arada Olmaz

Sauna öncesi veya sırasında alkol tüketimi, uzmanlara göre en büyük hatalardan biri. Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. Thomas Lee, alkolün saunada ani tansiyon düşüşlerine ve hatta kalp ritmi bozukluklarına yol açabileceğini belirterek, "Alkol, vücudun ısı regülasyonunu bozar ve ciddi sağlık risklerine davetiye çıkarır" dedi.

Dr. Lee, sauna öncesi alkol tüketiminden tamamen kaçınılması gerektiğini vurguladı.

3. Hijyen İlk Kural

Saunaya girmeden önce duş almak ve temiz bir havlu kullanmak, hem kişisel hijyen hem de ortak kullanım alanlarının temizliği için kritik.

Uzmanlar, “Deri enfeksiyonları veya açık yaralarla saunaya girmek, hem sizin hem de diğer kullanıcıların sağlığını riske atar” dedi. Ayrıca, sauna sonrası soğuk duş alınması, gözeneklerin sıkılaşması ve vücut ısısının normale dönmesi için önerildi.

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4. Sağlık Durumunuza Dikkat Edin

Sauna, birçok sağlık sorununa iyi gelse de herkes için uygun değil. Hipertansiyon, kalp hastalığı, aşırı kilo veya damar hastalığı olanların saunadan kaçınması gerekiyor.

Londra Üniversitesi’nden Dr. Sarah Brewer, “Sauna, kan dolaşımını hızlandırır ve kalp atış hızını dakikada 100-150 atıma kadar yükseltebilir. Bu, sağlıklı bireyler için faydalı olsa da, kalp rahatsızlığı olanlar için risk oluşturabilir” dedi.

Hamilelerin ise doktor onayı olmadan saunaya girmemesi önerildi.

5. Vücudunuzu Dinleyin, Susuz Kalmayın

Saunada terleme yoluyla ciddi miktarda sıvı kaybı yaşanır. Bu nedenle, sauna sonrası bol su ve hafif tuzlu içecekler tüketmek, kaybedilen sıvı ve mineralleri geri kazanmak için şart.

Uzmanlar, sauna sonrası maden suyu gibi elektrolit açısından zengin içeceklerin tüketilmesini önerdi.

6. Doğru Kıyafet ve Ekipman Seçimi

Saunaya mayo, şort veya havlu gibi uygun kıyafetlerle girilmeli; plastik veya sentetik malzemeler kesinlikle kullanılmamalı.

Saunada otururken temiz bir havlu kullanmak, hem hijyen sağlar hem de cildi yüksek ısıdan korur. Ayrıca, sauna sıcaklığının 70-85 derece arasında tutulması gerektiğini belirten uzmanlar, bu aralığın hem güvenli hem de etkili olduğunu vurguladı.

7. Soğuma Sürecine Özen Gösterin

Saunadan çıktıktan sonra vücudun yavaşça soğuması büyük önem taşıyor. Ani soğuk suyla temas, kan damarlarında şok etkisi oluşturdu.

Dr. Jari Laukkanen, “Sauna sonrası 20 dakikalık bir dinlenme süresi, vücudun toparlanması için ideal” dedi.

Soğuk duş veya havuza girmeden önce birkaç dakika beklemek, bu geçişi daha güvenli hale getirdi.

SAUNANIN BİLİMSEL FAYDALARI

Sauna, yalnızca rahatlama aracı değil, aynı zamanda bilimsel olarak kanıtlanmış sağlık faydaları sundu.

The American Journal of Medicine’de yayımlanan bir çalışma, düzenli sauna kullanımının yüksek tansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, nörobilişsel bozukluklar ve hatta depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarında iyileşme sağladığını gösterdi.

Sauna, terleme yoluyla toksinlerin atılmasını desteklerken, cilt gözeneklerini temizliyor ve bağışıklık sistemini güçlendirdi. Özellikle romatizmal hastalıklarda eklem ağrılarını %40-70 oranında azalttığı belirtildi.

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UZMAN GÖRÜŞÜ: SAUNA BİR TEDAVİ YÖNTEMİ OLABİLİR

İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nden Dr. Michael Mosley, saunanın kas ve eklem ağrılarında sıcak tedavi olarak kullanılabileceğini söyledi:

“Sauna, kasları gevşetiyor, eklem hareketliliğini artırıyor ve kronik ağrı çeken hastalarda ilaç ihtiyacını azaltıyor”

Finlandiya’da yapılan bir başka araştırma ise düzenli sauna kullanımının felç riskini %50’ye kadar düşürebileceğini ortaya koydu.

BİLİNÇLİ KULLANIM ŞART

Sauna, doğru kullanıldığında sağlık için bir hazine. Ancak uzmanlar, bu 7 altın kurala uyulmadan yapılan sauna seanslarının fayda yerine zarar getirebileceği konusunda uyardı.

Uzmanlar, “Sauna, bir yaşam tarzı değil, bilinçli bir sağlık uygulaması olarak görülmeli” dedi.