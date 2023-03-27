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Şavandar nedir nelere iyi gelir

Şavandar nedir nelere iyi gelir sorusu zaman zaman çokca konuşulur. Özellikle Siir bölgesinde Şavandar olarak bilinir. Yararlaı ise saymakla bitmez. İşte Şavandar'ın ne olduğu ve nelere iyi geldiği...

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 07:58
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Şavandar nedir nelere iyi gelir

Şavandar nedir nelere iyi gelir
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Siirt’te satışa sunulan şavandar kendine has tadıyla bir zamanlar en çok tüketilen ürünün başında geliyordu. Ancak son zamanlarda bu ürüne olan ilgi azaldı. Şavandarın birçok hastalığa iyi geldiğini belirten satıcı Menduh Şen, şunları söyledi:

“Soğuk geçen kış aylarında soğuktan korunmak için en iyi besin zinciridir. Siirt yöresinde yetişen bu ürün, bir şeker pancarı türüdür. Yıllardan beri tüketilmekte ve Siirtliler tarafından özellikle soğuk geçen kış günlerinde sofralarda eksik olmayan bu ürün aynı zamanda ucuz olması nedeniyle en çok dar gelirli ailelerin mutfağından eksik olmuyor.
Şavandarın yeşil yaprakları da halk tarafından yaprak sarması olarak tüketiliyor. Sıcak suda haşladıktan sonra servis yaparak tüketilen bu besin zinciri vatandaşlar tarafından ilgi görmektedir. Aynı zamanda vücut ısısını ayarlayıp insana enerji veren bu besine son zamanlarda ilgi azalsa bile her yıl kasım aylarında piyasaya ilk geldiğinde oldukça alınıyor.”

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