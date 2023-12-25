Savaş Ay canlı yayında bakanı fırçalayıp yayından atmıştı. Nerede o eski gazeteciler

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Özlem Kıral
Savaş Ay canlı yayında bakanı fırçalayıp yayından atmıştı. Nerede o eski gazeteciler
Ünlü gazeteci Savaş Ay’ın 1998 yılına ait olan görüntüleri yeniden gündem oldu. Dönemin Çalışma Bakanı Nami Çağan ile canlı yayında arasında geçen diyalog sonrasında bakanı yayından atması çokça konuşulmuştu.

Sosyal medyada yeniden gündem olan usta gazeteci Savaş Ay’ın videosu 1998 yılında yayınında kaydedilen bir kesit. Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’ın yayınına katılması sonrasında Çağan’ın konuşması esnasında araya giren Savaş Ay, Bakana önce bir tepkide bulunup, bakanın ziyaret ettiği hastaneleri sanki bir hobi yapıyormuşçasına anlatmasına “Sayın bakan bir hobiden bahseder gibi bahsediyorsunuz” şeklinde sitem etti.

Bunun üzerine Çağan’da “Hayır görevden bahsediyorum” şeklinde cevap verince usta gazeteci tekrar sinirlenip bu defa yıllar sonra bile unutulmayacak o sözleri sıraladı:

“Çok özür dileyerek söylüyorum, gidiyorsunuz da ne oluyor Sayın Bakanım yani gidip bizimle beraber aynı b*ku, sidiği görüyorsanız, bizimle beraber o taciz edilen insanı görüyorsanız ve ses çıkartmıyorsanız, görev başından dönerken trenle çarpışan ve ölen 20 yaşında bir kızı da bilemiyorsanız ben daha ne söyleyebilirim? Size yağcılık yapamıyorum kusura bakmayın. gecenin bu saatinde milyonlarca insan bizi dinliyor. çıkıverin SSK hastanesine gidin, dediklerim yanlışsa, herkes önünde sizden özür dileyeyim ama durum böyle...”

Usta gazetecinin videosunun gündem olmasından sonra gelen yorumlarda geçmiş dönem gazetecilerinin ne kadar cesur olduğunu, doğruları söylemekten geri adım atmadıkları belirtildi.

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