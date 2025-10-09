ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Hamas tarafından kabul edilmesinden sonra Mısır'da başlayan ateşkes müzakereleri sona erdi. Hamas ve İsrail, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes ve rehine takası için ateşkes anlaşmasını imzaladı.

“SAVAŞIN BİTİŞİNİ İLAN EDİYORUZ”

Hamas üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, Gazze'de ateşkes ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkesin başladığını belirtti.

Hamdan, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı açılacağını da duyurdu. Öte yandan ilk etapta 250 mahkumun serbest bırakılacağını belirtti.

Halil el- Hayya ise, "Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz. Anlaşma, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı olarak açılışını içeriyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bu sabah ABD Başkanı Donald Trump ve başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin de katılımıyla hazırlanan, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve kalıcı barış sağlanmasını hedefleyen barış planına ilişkin Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerde İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varılmıştı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki savaşın sonlandırılmasına ve İsrailli işgal güçlerinin bölgeden çekilmesine ilişkin başlıklarda anlaşmaya varıldığı, taraflar arasında rehine takası gerçekleştirileceği ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin girişinin yeniden sağlanacağı belirtilmişti.