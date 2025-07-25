Savaş çanları bu sefer Asya’da çalıyor! Füze sistemleri devreye girdi, savaş uçakları hazır bekliyor

Dünyanın gözü Orta Doğu ve Ukrayna-Rusya hattındaki gelişmelere çevrilmişken, Güneydoğu Asya’da Tayland ile Kamboçya arasında yeni bir savaş patlak verdi. Sınır bölgesinde çıkan çatışmalar kısa sürede geniş çaplı bir silahlı mücadeleye dönüştü.

Tayland ordusu, Ubon Ratchathani ve Surin bölgelerinde çıkan çatışmalarda Kamboçya’nın Rus yapımı BM-21 füze sistemlerini kullandığını duyurdu. Tayland’da yaklaşık 100 bin kişi tahliye edilirken, Tayland Başbakan Vekili Phumtam Wechayachai, çatışmaların tam ölçekli savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

ÇOK SAYIDA SİVİL ÖLDÜ

Çatışmaların ikinci gününde Tayland Sağlık Bakanlığı, 14’ü sivil olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 46 kişinin yaralandığını açıkladı. Kamboçya ise 1 sivilin öldüğünü, 5 sivilin yaralandığını ve 1500 ailenin tahliye edildiğini bildirdi.

Tayland, Kamboçya'yı sivilleri hedef almakla suçlarken; Kamboçya da Tayland’ın misket bombası kullandığını öne sürdü. Tayland Dışişleri Bakanlığı bu iddiaya henüz yanıt vermedi.

GERGİNLİK NASIL BAŞLADI?

Gerginlik, bir Tayland askerinin sınır bölgesinde mayına basarak yaralanmasının ardından diplomatik krizle tırmandı. Tayland büyükelçisini geri çekerken, Kamboçya’nın büyükelçisini sınır dışı etti. Tayland ayrıca 6 adet F-16 savaş uçağını bölgeye konuşlandırdı. Kamboçya’nın hava gücünün olmaması bu hamleyi bölgesel bir gövde gösterisi haline getirdi.

Uluslararası kamuoyu taraflara itidal çağrısı yaparken, ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) Dönem Başkanı Malezya’nın Başbakanı Enver İbrahim iki ülkeyi sağduyuya davet etti.

İKİ ÜLKENİN GEÇMİŞİ KRİZLE DOLU

İki ülke arasındaki anlaşmazlık, Fransa'nın 19'uncu yüzyılda Kamboçya'yı işgalinden sonra iki ülkenin sınırlarının çizildiği döneme dayanıyor. Kamboçya, 2008 yılında ihtilaflı bölgede bulunan 11'inci yüzyıldan kalma bir tapınağı Unesco Dünya Mirası Listesi'ne kaydettirmeye çalışmış, bu olay iki ülke arasında krize yol açmıştı.

Yıllar boyunca her iki tarafta da asker ve sivillerin öldüğü çatışmalar yaşandı. Gerilim, 2025 Mayıs ayında çıkan bir çatışmada Kamboçyalı bir askerin öldürülmesinin ardından tırmandı. Bunun ardından geçtiğimiz iki ayda her iki ülke de birbirine sınır kısıtlaması getirdi. Kamboçya, Tayland'dan meyve sebze ürünlerinin ithalatını yasakladı, elektrik ve internet hizmeti ithalatını durdurdu.