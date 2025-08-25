“Savaş köyü kadınlarından büyük başarı: Atıl bina hayat buldu, köy konağı açılıyor”

Nurbay USTA - ARTVİN / YENİÇAĞ

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Savaş Köyü’nde kadınlar, köylerinin geleceği için örnek bir çalışmaya imza attı. Kendi imkânları ve duyarlı hemşehrilerinin desteğiyle harekete geçen köylü kadınlar, yıllardır köyün merkezinde atıl durumda bulunan, yıkılmaya yüz tutmuş binayı yeniden hayata döndürdü. Büyük bir emekle onarılan yapı, hem dernek binası hem de köyün misafirhanesi olarak hizmet verecek.

“KADINLAR ELLERİNE FIRÇA, KAZMA, KÜREK ALDI”

Savaş Köyü Kadınları Derneği’nin Başkanı Rengin Akdemir, Başkan Yardımcısı Alev Aslan ve diğer yönetim kurulu üyeleri, yalnızca fikirleriyle değil; alın terleriyle de bu esere hayat verdiler.

Yeri geldi ellerine fırça alıp duvarları boyadılar,

yeri geldi kazma kürekle temel temizlediler,

yeri geldi balta ve keserle çürümüş tahtaları söküp yerine yenilerini çaktılar.

Kadınların bu fedakârlığı, köy konağının her köşesine ayrı bir anlam kattı.

“AZİM, FEDAKÂRLIK VE KADIN GÜCÜ”

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü açılışı yapılacak olan köy konağı için hazırlıklar tamamlandı. Başkan Akdemir ve Aslan yaptıkları açıklamada şunları dile getirdi:

“Biz Savaş Köylü kadınlar olarak köyümüz için bir şeyler yapmak istedik. Bize destek olan, bize inanan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Kadının gücünü göstermek istedik ve bunu da başardığımıza inanıyoruz. Köyümüzün merkezinde çürümeye terk edilen binayı yeniden köyümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz.”

Kadınların bu başarısı köy halkında büyük heyecan uyandırırken, dernek yönetimi açılış için tüm hazırlıkları tamamladı. İlçe idarecileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Şavşat halkı açılışa davet edildi.

YÖRESEL LEZZETLER VE ŞENLİK HAVASI

Açılışta kadınların el emeği ürünleri ve Şavşat’ın coğrafi işaretli lezzetleri; pişi, lokum, coğrafi işaret almış kete başta olmak üzere birçok yöresel tat misafirlere sunulacak. Program, davul-zurna eşliğinde oynanacak Çift Candarma, Atabarı, oyunu ile şenlik havasında sona erecek.