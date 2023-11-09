Etkinliğin organizatörleri Salı günü yaptıkları açıklamada, yıldızlarla dolu Fashion Trust Arabia'nın "Filistin'de devam eden ve son derece üzücü insani kriz" nedeniyle beşinci etkinliğini iptal ettiğini duyurdu.

Etkinliğin sayfasında yayınlanan mesajda organizatörler, "Fashion Trust Arabia her zaman kendini MENA Bölgesinden genç tasarımcıları teşvik etmeye adamıştır. Sanat ve yaratıcılığın sınırları aşan ve toplumları birleştiren dönüştürücü gücüne yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandılar.

Fashion Trust Arabia, dünyanın dört bir yanından sektörün öne gelen mankenlerini çekmesiyle biliniyor. Geçen yılki tören, Bella Hadid, Naomi Campbell, Karolina Kourkova, Valentino'nun kreatif direktörü Pierpaolo Picciolini, İngiliz modeller Jourdan Dunn ve Poppy Delevingne, eski Kainat Güzeli Olivia Culpo, İngiliz aktris Jodie Turner-Smith, ABD'li model Jasmine Tookes ve ABD'li Somalili model Halima Aden gibi isimlere ev sahipliği yaptı.