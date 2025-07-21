Savaş uçağı üniversite kampüsüne düştü: Ölü ve yaralılar var

Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne at bir savaş uçağının başkent Dakka'da bir üniversite kampüsüne düştüğü bildirildi.

Dakka'da Bangladeş savaş uçağının bir üniversite kampüsüne düşmesi sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yerel basın, arama kurtarma ekiplerinin ünversite kampüsüne sevk edildiğini belirtti.

Associated ress'in (AP) haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağı, Dakka'nın kuzeyindeki Uttara bölgesinde bir okul kampüsüne düştü.

Uçağın Milestone Koleji'nin kampüsüne düştüğü açıklandı. Kampüste çocukların da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bangladeş Ordusu'nun Halkla İlişkiler Ofisi, F-7 BGI tipi uçağın Hava Kuvvetleri'ne ait olduğunu doğruladı. İtfaiye yetkilisi Lima Khan, yaptığı açıklamada en az bir kişinin öldüğünü ve en az dört kişinin de yaralandığını duyurdu.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Bangladeş'te Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağının Milestone Okulu yerleşkesine düştüğü kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Bangladeş'teki uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor. Başkent Dakka'nın kuzeyinde Hava Kuvvetleri'ne ait F-7 BGI eğitim uçağının Milestone Okulu yerleşkesine düştüğü kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Bangladeş medyası, olayda 100'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, kaza sırasında öğrencilerin derste olduğunu aktardı. İtfaiye görevlileri, uçağın okulun kantin çatısına düştüğünü söyledi. Bangladeş ordusundan yapılan açıklamada ise uçağın, havalandıktan kısa süre sonra düştüğü belirtildi.