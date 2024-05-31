Savaşa rağmen Gazze'nin kedilerini aç bırakmıyor

Feyza Betül Arslan
Savaşa rağmen Gazze'nin kedilerini aç bırakmıyor

Gazzeli bir hayvansever, etrafı bombalar ve ölümle çevrili olmasına rağmen her gün açlıktan ölmek üzere olan hayvanları beslemeye çalışıyor.

7 Ekim'den bu yana, İsrail tarafından işgal altında olan Gazze Şeridi'nde her geçen gün canlılar ölmeye devam ediyor. Ekim'den beri, binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve binlercesi de yaralandı.

Zalim saldırılar altında hayatta kalmaya çalışan canlılar ise açlık ve susuzlukla mücadele etmeye çalışıyor. Savaşın görülmeyen yüzü olan hayvanlar da zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

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Sosyal medyada beslediği hayvanları paylaşan Gazzeli bir içerik üreticisi, savaşa rağmen hayvanları aç bırakmamaya önem gösteriyor. Fadel Nabhan isimli Gazzeli bir genç adam, sokak hayvanlarını her gün beslemeye çalışıyor.

Beslediği kediler için kendi imkanlarıyla barınak yapan genç adam, baktığı hayvanları olabildiğince güvende tutmaya çalışıyor.

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Yemese de yediren, içmese de içiren Nabhan'ın fedakar davranışı, izleyenleri duygulandırırken sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Hayvanseverler tarafından her videosu yorum yağmuruna tutulan Gazzeli genç adam, izleyenlerin takdirini kazandı.

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